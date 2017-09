Del Bosque: "Soy partidario de que el equipo que represente a Salamanca sea uno"

El ex-preparador de la Selección Española visitó este miércoles la decimoquinta edición del ´Campus Vicente del Bosque´ formado por casi un centenar de niños de entre 6 y 14 años. Del Bosque habló sobre los últimos sucesos acontecidos en torno a la detención del presidente de la RFEF, Angel María Villar. "Es una persona a la que tengo en muy buena estima y lo que espero es que todo se subsane de la mejor forma posible y cuánto antes sea mejor. Tengo muy buena relación con él y quiero lo mejor para el fútbol español, al igual que lo quiere él".

Vicente del Bosque también habló sobre la situación actual del fútbol salmantino, al que le deseo "una pronta recuperación". "La desaparición de la UDS fue algo que no esperábamos, pero el Unionistas y el Salmantino están haciendo una gran labor para devolver el fútbol a Salamanca. El ascenso del Unionistas a 2ºB habría sido una buena opción para ello, pero no tengo ninguna preferencia por ninguno de los dos, aunque tengo afecto por ambos", afirmó. El ex seleccionador español manifestó que "hay personas que han tomado diversos caminos y eso no conduce a nada. Soy partidario de que el equipo que represente a Salamanca fuera uno".

Con respecto al Campus que lleva su nombre comentó: "Ya son 15 años que damos una alternativa que damos a los chicos de Salamanca para hacer deporte gracias a la buena fundación que tenemos con AVIVA".