Día 1 de una temporada para la historia del fútbol salmantino

No es un lunes de julio cualquiera. Este 17 de julio significa un pistoletazo de salida para una histórica temporada en Tercera División con dos equipos salmantinos: El Salmantino UDS y el Unionistas peleando por ascender a Segunda B. La jornada futbolera en el Helmántico y alrededores será más que intensa. A las 19.00 horas despega el proyecto de los de Astu 2017-2018 en los anexos de Las Pistas, mientras que a escasos metros y a las 19.30 horas, los de María Hernández comenzarán a sudar en el estadio Helmántico.



Es el primer día de un viaje que ambos quieren que se alargue hasta la fase de ascenso a Segunda B y que acabe en alguna fuente salmantina celebrando un ascenso allá por finales de mayo o junio de 2018. Es pronto para pensar en eso pero los dos equipos están diseñados para estar arriba y para ser favoritos no solo a estar en las eliminatorias por el ascenso sino para tener muchas posibilidades de subir de categoría.



El calendario de la Tercera se sorteará el próximo martes 25 de julio y este día se sabrá cuándo se enfrentarán por primera vez. Ya está fijado, eso sí, el inicio de la temporada, que arrancará el último fin de semana del mes de agosto (días 26 y 27). Lo que parece claro es que los dos equipos de la ciudad de Salamanca en Tercera División esta temporada está encuadrados, a priori, en el grupo de los favoritos para ocupar puestos de playoff de ascenso junto a la Arandina y al Astorga. No obstante, no hay que olvidarse de la típica sorpresa de todos los años pero estos vaticinios no dejan de ser ideas de verano que hay que demostrar en el campo de juego.



Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más