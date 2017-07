El Guijuelo cierra a Abel Pascual y Borja Hernández en el inicio de la pretemporada

El CD Guijuelo abrió la mañana de este jueves la pretemporada en el fútbol salmantino. En concreto, el conjunto chacinero pasó reconocimiento médico en el Municipal. La vuelta al trabajo, no quedó ahí, pues además sirvió para anunciar el sexto fichaje del curso: el central de 21 años (y por tanto con plaza sub 23) Abel Pascual, procedente del Sevilla 'C'. Anteriormente, Pascual militó en el Palencia. Destaca por su colocación y temple en el eje de la zaga.

Además, el Guijuelo también anunció el fichaje del centrocampista Borja Hernández, de 27 años procedente del Jumilla. Firma por una temporada y es un jugador que conoce muy bien Fabregat ya que coincidió en etapas anteriores.