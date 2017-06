Del Álamo, del Zamora, opción prioritaria del Salmantino

Juanan Del Álamo, del Zamora, es uno de los objetivos del Salmantino de cara a la Tercera División la próxima temporada. "Me gustaría jugar en el Helmántico. Se pusieron en contacto conmigo Lozano y María Hernández y me dijeron que encajaba mucho en el proyecto del Salmantino y que ya hablaríamos más adelante pero de momento no ha habido nada", indicó Del Álamo a este diario.

El centrocampista salmantino tiene ofertas de Arandina y el propio Zamora pero su primera opción sería el Salmantino aunque "nos tendremos que poner de acuerdo", sentencia. "Tengo otras opciones pero regresar a Salamanca me hace mucha ilusión pero también tenemos que acordar unas buenas condiciones para las dos partes", apunta.