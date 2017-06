Astu: "El derbi contra el Salmantino serán tres puntos más"

Jorge González Rojo, más conocido como "Astu", hace un balance positivo de la temporada del Unionistas en Tercera aunque lo elabora con la ´espinita´ de no haber podido conseguir el ascenso a Segunda B. Apela a un derbi en Tercera División con deportividad y que el pique sea solo en el ámbito del fútbol y no vaya más allá. Atendió a este medio entre llamada y llamada preparando ya la plantilla del Unionistas 2017-2018.

¿Qué balance hace de la temporada?

Ha sido bastante buena. Hemos vivido experiencias que queríamos pero que había que alcanzarlas y lo hemos conseguido. Mi balance es bueno aunque podía haber sido mucho mejor si hubiéramos ascendido que es una espinita que nos ha quedado a todos.

Ahora, a toro pasado, el club habrá aprendido de errores de esta primera temporada en Tercera?

Sí, claro. Hemos aprendido mucho en todos los aspectos y nos ayudará a ser mejores y más fuertes en el futuro.

¿Qué errores se han cometido esta temporada pasada?

En la elaboración de la plantilla en un primer momento, ya que tuvimos que cambiar a mitad de temporada. Ese error no lo vamos a cometer este año como tampoco vamos a tener a jugadores que no vayan a contar mucho. Vamos aprendiendo poco a poco.

¿La fase de ascenso a Segunda B ha supuesto una nueva ilusión a los seguidores del Unionistas?

Ha sido algo histórico. Hacía muchos años que no se jugaba un playoff de ascenso de este tipo en Salamanca y ha sido emocionante vivirlo nosotros. En Salamanca se está recobrando la ilusión por el fútbol. Durante la temporada hubo un partido muy importante que fue el Guijuelo-Atlético como gancho del fútbol y después llegó nuestro playoff de ascenso, que en menor medida, pero también ha supuesto una nueva ilusión.

María Hernández, entrenador del Salmantino, hablaba en este diario que no hay que fijarse en el vecino de cara al derbi salmantino de la próxima temporada...

Totalmente de acuerdo. He estado hablando con él ya que nos llevamos bien. Hemos comentado que nos vamos a enfrentar y demás pero con total normalidad. Todo tiene que transcurrir con normalidad y dentro de la deportividad. Evidentemente, habrá un pique deportivo pero más en los aficionados que en el cuerpo técnico o jugadores. A nivel deportivo, nosotros vamos a estar centrados en lo nuestro.

No obstante, los dos derbis serán especiales...

Sí, serán partidos diferentes ya que conoces mucho a la gente del otro equipo de la ciudad y será muy emocionante pero a nivel práctico no dejarán de ser tres puntos más. Además, yo soy de fuera y la época de la Unión Deportiva Salamanca no la viví tan de cerca como nuestros aficionados.