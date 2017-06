María Hernández: 'Nos equivocaríamos si estuviéramos pendientes del Unionistas'

María Hernández ya se ha convertido en un símbolo del Salmantino. Ahora ya ha sido renovado de forma oficial y se encargará del ilusionante pero a la vez complicado proyecto de devolver el fútbol de Salamanca a Segunda División B.

–Ya en Tercera, el crecimiento del club será exponencial€

–Sí, la idea es que siga creciendo. Prefiero crecer poco a poco pero hacerlo bien que ir con prisas. Vamos a ir a más, eso está claro.

–Además del rendimiento deportivo uno de los retos del club es el de ilusionar al aficionado€

–Por supuesto. Cada uno en la parcela que ocupa en el club debe trabajar duro para ilusionar al aficionado para que se sume al proyecto. Tenemos el estadio Helmántico, el equipo ya en Tercera y mucha ilusión por lo que tenemos muchas cosas que ofrecer. Yo y mi equipo, desde la parcela técnica, nos marcamos como objetivo el agradar a la afición y ese será nuestro granito de arena.

–Lo del ascenso sí o sí, ¿es mucha presión?

–La presión que sea solo para mí. Que dejen en paz a los jugadores.

–Pero habrá que ir paso a paso€

–Sí, claro. Nuestro primer objetivo es meternos en puestos de playoff. Una vez que sepamos que vamos a estar entre los cuatro primeros lucharemos por estar lo más arriba posible, ya que cuanto más alto quedes en la tabla a priori tienes más ventajas en las eliminatorias de fase de ascenso a 2 ª B.

–¿Qué nivel tendrá el equipo en Tercera?

–Si me exigen y me piden el ascenso se debe a que me darán muy buen equipo. Las exigencias irán a la par de la plantilla que me ofrezcan. Por ejemplo, hace unos días que hemos dado las bajas y todos los que no seguirán en el club tendrían hueco en Tercera División. Estoy convencido de ello pero el club y la parcela técnica consideramos que debemos dar un salto más para poder aspirar a estar arriba.

–¿El grupo de Tercera de Castilla y León va a ser fuerte el año que viene?

–Sí, el nivel de juego se va a elevar. Va a ser una Tercera mucho más complicada este año. Los equipos deberán meter más dinero ya que el rango de jugadores se va ampliar por la competencia de varios clubes que quieren estar arriba.

–¿Y habrá que mirar al vecino?¿Afectará compartir categoría con el Unionistas?

–Nos equivocaríamos si estamos pendientes del Unionistas. Cada proyecto es respetable pero no podemos perder energías en estar pendientes del otro club de la ciudad. Suficiente tengo yo con lo que tengo entre manos en mi casa como para mirar la del vecino. Evidentemente, tendremos un conocimiento básico de informes para cuando nos enfrentemos a ellos, pero como cualquier rival.

–¿Cuándo empezará el grupo a trabajar?

–Estamos pendientes de cuándo se hace oficial la fecha de comienzo de la Tercera. Hasta primeros de julio no se conocerá cuándo arranca la Liga pero en principio sobre el 17 de julio nos pondremos en marcha.