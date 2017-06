El Olímpic despierta al Unionistas del sueño de la Segunda B (5-0)

Al Olímpic Xátiva todo lo planeado durante la semana le salió a la perfección y desde el principio salieron a pecho descubierto a por el Unionistas, ayer de naranja. Los de Astu hicieron algo que no habían hecho durante toda la fase de ascenso que fue cometer errores, y en especial en defensa. Lo que había caracterizado a los de Astu durante los tres partidos de cruces, disciplina espartana atrás y rigor germano, ayer se cayó en 12 minutos. Las imprecisiones condenaron al Unionistas en 23 minutos de pesadilla que la postre marcarían el partido, la eliminatoria y el sueño del ascenso.

En el minuto 8 Fuster empataba la eliminatoria y La Murta enloquecía, pero es que el vendaval valenciano acababa con un fallo defensivo que dejaba a Solano en un mano a mano ante Javi Díaz en el 12 que el delantero local cruzaba ante el delirio de toda Xátiva.

Hasta que la grada no cantó el himno de la Unión en el minuto 23, los naranjas corrían detrás del balón y se sudaban con la lengua fuera tras el control y fútbol directo de los valencianos. Los ataques eran vertiginosos. En tres o cuatro pases había sensación de peligro en el área de Javi Díaz, que salvó de la hecatombe en la primera mitad y fue el artífice de que el conjunto salmantino se fuera con vida a la caseta. Pero el Xátiva levantó el pie del acelerador y el Unionistas buscaba la épica con un gol. En ese desierto ofensivo apareció Mitogo que gozó de las dos ocasiones más claras de los naranjas al filo del descanso que pusieron el miedo en el cuerpo al Olímpic se pedía el descanso como si ni hubiera un mañana. A vestuarios, y el Unionistas vivo pese al chaparrón inicial.

Tras el descanso, los de Astu salieron a devolverle el fogonazo inicial al Olímpic de la primera parte. Hasta tres ocasiones en los primeros 10 minutos de la segunda mitad. Óskar en el punto de penalti no se pudo dar la vuelta en el 50, Obispo con un misil en el 51 casi marca pero salvó Paco y en el 52 Barba buscó la escuadra pero se fue a la grada. Lo que es el fútbol y la vida. En la primera que tuvo el Olímpic en el segundo asalto la metió y condenó a los de Astu. Una contra. Balón suelto en la frontal y Marc Cosme le pega un zapatazo que rompe la red y el sueño del ascenso del Unionistas a Segunda División B. Minuto 53 y un 3-0 que dibujaba la noche más triste del unionismo en su corta historia como club.

Refrescó Astu con tres cambios para dar otro aire al equipo y es que el tiempo pasaba y los naranjas estaban diciendo adiós a la fase de ascenso. Los valencianos sabían que el arriesgar ya no era para ellos y se fueron atrás a no cometer errores. Dos goles necesitaba el Unionistas y se iba hacia la portería de Paco pero sin mucho éxito. Dominio estéril del conjunto salmantino que esta vez sí se parecía al Unionistas de esta fase de ascenso y no al de los primeros 12 minutos que le acabarían costando caro y que ya forman parte de la historia negra de este club. Pero es que iba a ser peor la noche de Xátiva. El talentoso Jandro en una contra cruzaba a un palo para superar a Javi Díaz y asestar la cuarta cuchillada al corazón albinegro. Demasiado castigo para un Unionistas que no dejaba de creer pero el fútbol es malvado y cruel en muchas ocasiones. Los últimos 15 minutos, tras el gol de Jandro en el 74, fueron un carrusel de caras largas y de impotencia de los hombres de Astu que estaban acusando los 12 minutos iniciales pero que en la segunda parte ya volcados en ataque estaban recibiendo un duro varapalo. El quinto tanto de Solano finiquitó el encuentro y el sueño del ascenso a Segunda B del Unionistas.