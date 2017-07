Un grupo de ex futbolistas reflotará el mítico Ribert la próxima temporada

El fútbol salmantino está cerca de volver a tener entre sus componentes a uno de sus clubes míticos: el Real Club Deportivo Ribert. Si todo sale como está previsto, en la próxima campaña la Primera Provincial contará con este equipo, como paso previo a poder ir añadiendo categorías para intentar "recuperar los valores y humanos de un club que fue muy querido por la gente", explica Juanfran Ingelmo, una de las cabezas visibles de la iniciativa.

Después de una exitosa trayectoria, el Ribert llegó al que parecía su final en el inicio de la temporada 2003/04, aunque poco después el que fuera su presidente durante tanto tiempo, Vicente García, predijera en una entrevista en La Gaceta: "El Ribert no compite pero no está muerto, puede volver en cualquier momento".

Un grupo de ex futbolistas hablaron con él para consultar todo lo que tenía que ver con los estatutos y, tras comprobar que no había ningún impedimento, se han marcado el objetivo de reflotar el Ribert. En principio, la próxima campaña tendrán ya un equipo en Primera Provincial para después poder ir ampliando y Juanfran explica la meta a corto plazo: "Vamos a intentarlo sí o sí. Queremos crecer poco a poco y con la idea de que participe todo el mundo que quiera. Somos muchos los ex jugadores que ya tenemos niños que podrían volver a vivir lo que eran los valores humanos relacionados con el Ribert".

Al parecer, son numerosos ya los futbolistas que se han ofrecido para jugar en Primera Provincial, han recibido el visto bueno de la Federación para poder competir con solo un equipo, y ahora falta conseguir un campo: "Estamos mirando a ver si nos puede recibir el Ayuntamiento para que nos pudiera ubicar en alguno", comentan.

Aunque son muchos los ex jugadores que conocen la iniciativa y han mostrado su apoyo para formar parte del ´nuevo´ Ribert en cualquier faceta, este jueves a las 20:00 habrá una reunión en el bar Sol (avenida de Portugal 220) a la que "están invitados todos los que quieran ir para aportar su granito de arena o conocer el proyecto", explica Juanfran.