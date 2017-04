Los gestores del Palencia sospecharon del 6-0 que encajó su equipo ante el Guijuelo

La sombra del amaño vuelve a planear sobre el Municipal de manera indirecta. Tras el amaño del Barcelona B-Eldense en el que participó el exchacinero Mikey Fernández, ahora es la cabeza visible del Palencia, Francisco Serrano, quién señala el partido de su club frente al Guijuelo como sospechoso: "Yo no estuve, pero sospeché del 6-0 en Guijuelo. Llamé al entrenador, al director deportivo y también a los jugadores. Y me preocupé...", dice en declaraciones al diario AS.

Vídeo del partido:

rtvcyl.es