El Guijuelo suma 13 de los últimos 15 puntos tras golear el Caudal (4-1)

El Guijuelo sumó el cuarto triunfo en las últimas cinco jornadas, lo que le permite mirar el futuro con optimismo, después de que hace solo un mes y medio tuviera un pie en la promoción a Tercera. Sin embargo, la reacción ha sido de 'líder'. Este sábado, además, lo hizo alcanzando a un rival que estaba por delante en la clasificación. Y ganó siendo efectivo en la primera mitad y controlando en la segunda, en la que sentenció al Caudal.

El equipo asturiano salió lanzado y en apenas dos minutos ya lanzó dos córners, poniendo en apuros al conjunto local. El Guijuelo no tenía el balón y sufría en la presión. Luque no apareció y eso hizo que el Guijuelo tuviera un problema porque el balón no llegaba a los hombres más adelantados.

Hasta que una buena jugada individual de Carmona, acabó con el balón en los pies de Manu Dimas, que consiguió abrir la lata del Caudal para anotar el 1-0. Un auténtico golazo, al colar el balón por toda la escuadra. El tanto llegó cuando más atascado estaba el Guijuelo.

El gol dio alas al equipo local, que ya tuvo más control del centro del campo, aunque de forma inconsciente, a medida que se acercaba el descanso, se iba echando atrás. Pero curiosamente llegó el segundo tanto, obra de Luque, tras una gran acción de Pino.

Y si concluyó de la mejor forma la primera mitad, la segunda comenzó también con gol. Jonathan lanzó un penalti, el portero Chechu adivinó la trayectoria del balón, pero el central chacinero recogió el rechace y anotó el tercer tanto.

Los dos primeros cambios en el Caudal dieron otro aire al conjunto visitante, que buscó ya a la desesperada recortar diferencias en el marcador. Eso fue aprovechado por el Guijuelo, que a la contra pudo ampliar su ventaja. Pino demostró que iba una marcha menos que lo habitual, por lo que fue el primer sustituido por Fabregat, dando entrada a Juliá. Y poco después el que se marchó fue Ayala, con una amarilla, para evitar problemas.

El Guijuelo pasó a tener todavía más control del balón, con Luque en plan director de orquesta en el centro.

El Caudal anotó el gol de la honra a falta de tres minutos, pero acto seguido Juliá se sumaba al festival goleador, con el cuarto tanto, que sirve para que Guijuelo gane el golaverage a los asturianos.

LA FICHA:

4 CD GUIJUELO: Kike, Raúl Ruiz, Ayala (Álvaro, min. 60), Jonathan, Aitor Aspas, Carles Marc, Jonxa, Dimas, Lique, Carmona (Granell, min. 70) y Pino (Juliá, min. 58).

1 CAUDAL: Chechu, Pelayo, Colo (Armando, min. 60), Cristian, Noel, Óscar, David (Iván, min. 51), Jaime, Javi S., Quero (Ernesto, min. 51) y Xavi.

ÁRBITRO: Francisco Sáez Vital, del colegio andaluz. Amonestó a Ayala, Álvaro y Jonxa, por el Guijuelo, y a Armando, por el Caudal. Expulsó a Jonathan por roja directa en el minuto 88.

GOLES: 1-0, min. 26, Manu Dimas.2-0, min. 45, Luque. 3-0, min. 47, Jonathan. 3-1, min. 87, Jaime. 4-1, min. 90, Juliá.

INCIDENCIAS: unos 500 espectadores en el Municipal de Guijuelo.