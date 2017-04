Los partidos que Mikey jugó con el Guijuelo están siendo investigados

El diario AS afirma en su edición de este viernes que los partidos que Mikey disputó con el Guijuelo están siendo investigados, aunque desde el club chacinero explican que están muy tranquilos al respecto, que no habían recibido ninguna comunicación de nadie, y que se habían enterado por dicha publicación del periódico deportivo. Lo cierto es que no tuvo una participación importante hasta que en el mercado de invierno solicitó su salida.

Mikey, una de las cinco personas detenidas por el presunto amaño del partido entre el Barcelona B y el Eldense el pasado fin de semana, solo disputó dos encuentros completos con el Guijuelo, además de no haber marcado ningún gol y no haber sido expulsado en ninguno de los catorce en los que disputó algún minuto.