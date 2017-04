El Ciudad Rodrigo cae ante el Zamora B (3-2)

El doblete de David no le sirvió al Ciudad Rodrigo para rascar algún punto en su visita a Zamora. El partido, con el empate provisional en la segunda parte se volvió loco y los anfitriones supieron encontrar la manera de sacar un mayor provecho que el Ciudad Rodrigo.

El primer acto empezó con dominio de un Zamora B que se hizo con el control del balón e intentaba desarrollar se juego. Por su parte, el Ciudad Rodrigo estaba cerrado atrás y se mostraba muy bien defensivamente. Los visitantes lograron empezar a hacer daño con balones profundos a la espalda de la defensa zamorana. Tanto fue así que el Ciudad Rodrigo fue quien abrió la lata cuando el duelo se acercaba a la media hora de juego.Un córner rechazado por la defensa, cayó en el lateral del área y volviendo a colgar el balón, en el segundo palo apareció David, que remató a placer de cabeza para inaugurar el marcador. Pero antes de llegar al descanso, los locales igualarían el macador tras una buena triangulación que hizo que llegaran rápidamente al área salmantina y con un centro medido Iortiz puso el empate.

FICHA TÉCNICA:



Zamora CF. B: Fernando; Javi, Sergio, Dani, Benéitez, Fresno, Ioritz (Santos, 59´), Diego, José Tomás, Quintero (Coca, 78´), Ares (Saki, 67´).



Ciudad Rodrigo CF: Tápia; Gallego, Rubén, Roberto (Jaime, 49´), David, Víctor, Gabri, Javi, Adrián (Enriquez, 78´), Alberto, Martín. Ciudad Rodrigo CF: Tápia; Gallego, Rubén, Roberto (Jaime, 49´), David, Víctor, Gabri, Javi, Adrián (Enriquez, 78´), Alberto, Martín. GOLES: 0-1 (28´) David. 1-1 (42´) Ioritz. 2-1 (52´) Ioritz. 2-2 (62´) David. 3-2 (89´) Coca.

La segunda parte no empezó de la mejor manera para el Ciudad Rodrigo y es que tras una buena combinación entre Edu e Ioritz, el segundo de estos adelantó al Zamora B. El Ciudad Rodrigo no se vino abajo y aprovechó otro córner en el que un fallo del meta local dejó el balón muerto en el área pequeña, donde David tan sólo tuvo que empujarlo para hacer el empate. El partido se volvió loco y el balón iba de área a área. Y ya en el último suspiro, cuando todo parecía indicar que los puntos se iban a repartir apareció Coca para echar un jarro de agua fría sobre un Ciudad Rodrigo que acabo marchándose de vacío.