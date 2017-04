El Santa Marta 'salva' a la Cultural

¿Quién le iba a decir al Santa Marta que tres semanas después de ´perdonarle´ seis puntos a la Cultural Leonesa se iban a producir los incidentes en el San Casto en el partido de Liga Nacional? Era el 21 de enero. El equipo Infantil Regional del Santa Marta visitaba a la Cultural. Un mal día de los tormesinos -segundos en la clasificación- les hace perder por 3-1. Dos días después, el entrenador del Santa Marta, David Recovreur, descubre que el portero de la Cultural, G.R.V., había incurrido una semana antes en alineación indebida y que fue quien defendió la portería ante los tormesinos. El jugador comenzó la temporada con ficha en el equipo A de la Cultural, pero después tuvo ficha con el B. Y de nuevo con el A. La UD Sur de Valladolid se percató de la infracción y la denunció, por lo que la Cultural fue sancionado. El partido, que acabó con 1-1 ante el Sur, se lo dieron por perdido y además recibieron un castigo de tres puntos menos en su casillero.

David Recovreur puso el hecho en conocimiento de la dirección deportiva y del entonces presidente del Santa Marta, Raúl Sánchez, para valorar la conveniencia o no de reclamar la alineación indebida. "Nos habían ganado bien en el campo, por lo que no tenía mucho sentido desvirtuar la competición porque les habrían quitado los tres puntos y le habrían sancionado con tres puntos menos", explica el técnico. Precisamente, fue Raúl Sánchez quien tomó la decisión de no impugnar el partido. "No tiene sentido fastidiar a los niños por un error administrativo", fue la argumentación del ya expresidente del Santa Marta, según ha podido saber LA GACETA. En caso de haber presentado la reclamación, la Cultural tendría seis puntos menos y ocupará la penúltima plaza de la clasificación en estos momentos.

Tres semanas después, tras los incidentes ocurridos el sábado en la grada del San Casto, con la agresión a un aficionado por parte de Raúl Sánchez, la Cultural Leonesa envió alegaciones al Comité de Competición para solicitar que se le diera por ganado el partido de Liga Nacional que concluyó con triunfo del Santa Marta por 2-0 ante los leoneses porque la tángana "había tenido incidencia en el resultado final".

En este sentido, el Diario de León publicaba este jueves que "la Cultural, como club grande que es con la Academia Aspire detrás, tiene que competir siempre dentro de la normativa legal y demostrar que su estructura profesional debe servir para que no vuelvan a producirse estas infracciones al reglamento que, intencionadas o no, ofrecen una pésima imagen de la entidad leonesa".