El Unionistas se lleva los tres puntos tras imponerse al Uxama (0-2)

área 11Unionistas de Salamanca conseguía en el Burgo de Osma su cuarta victoria consecutiva tras imponerse al Sporting Uxama por 0-2 en un encuentro que tuvo una parte para cada equipo. Así, si en la primera mitad el dominio fue absoluto de los salmantinos, que se adelantaron en el marcador, tras el descanso el Uxama despertó y gozó de claras ocasiones para haber logrado el empate, pero fue el Unionistas el que acabó sentenciando al contragolpe en el minuto 74.

El fuerte viento fue uno de los protagonistas sobre el terreno de juego del Municpal de Burgo de Osma ya que dificultaba el juego de ambos equipos. En esas circunstancias, el partido se desarrolló con cierta igualdad, aunque eran los visitantes quienes más intentaban hacerse con el balón y mirar hacía la portería contraria ante un Sporting Uxama bien plantado atrás que apenas salía de su área. Intentaba el Unionistas de Salamanca CF aprovechar la actitud conservadora de su rival y buscaba con ahínco la meta contraria, aunque no conseguía generar ocasiones claras de gol.

En esas estaba el encuentro cuando en el minuto 10 llegaba la polémica con un posible penalti reclamado por los salmantinos pero que los colegiados no consideraron como tal. Las airadas protestas del cuadro visitante acabaron, además, con la expulsión de Flórez y una amonestación para el técnico unionista. Las cosas parecía que se complicaban aún mas para los visitantes cuando en el minuto 18 Mitogo tenía que dejar su sitio en el campo a Barba tras lesionarse.

Pero lo cierto es que se repusieron bien los visitantes, que continuaban dominando y buscando abrir hueco en la zaga local. En el 26 lo intentaba Cristo con un disparo desviado, y en el 31 en un lanzamiento de falta que despejaba Heredia a córner. Tampoco Manjón acertaba en el 33 tras un rechace del portero local. Eran los mejores minutos blanquinegros y en el 34 la ocasión era para Antonio León, que cabeceaba alto tras un córner. Se sucedían las llegadas del Unionistas al área contraria, aunque habría que esperar hasta el minuto 44 para que el 0-1 subiese al marcador cuando un nuevo cabezazo de Antonio León a la salida de un córner, esta vez inapelable, subía al marcador.

La dinámica del partido no cambió tras el descanso. El Sporting Uxama, pese a ir por detrás en el marcador, no parecía decidirse a dar un paso al frente y abandonar las trincheras, por lo que el dominio seguía siendo para el Unionistas, que no se conformaba con el 0-1 y continuaba buscando el gol de la sentencia. Poco a poco, sin embargo, los locales despertaban y en el minuto 53 llegaba la primera ocasión clara del Sporting Uxama en un disparo desde la frontal de Diego Dueñas que se iba fuera por poco. Dos minutos mas tarde era Óscar el que probaba suerte con un cabezazo a la salida de un córner que atrapaba Javi Díaz.

Ahora sufría el Unionistas ante el empuje del equipo local, que buscaba el gol del empate con todas sus

fuerzas y encerraba a los visitantes en su campo. Pero cuando peor parecían estar las cosas para el equipo unionista los charros conseguían, al contragolpe, dar un golpe definitivo con una gran jugada de Sito, que centraba al segundo palo y Oskar deja de primeras a Cristo, que le pega con maestría y convierte el 0-2.

El gol dio alas a los salmantinos, que pudieron hacer el tercer en el 78 en una ocasión de Manjón que salvaba la defensa local in extremis.

FICHA TÉCNICA:

Sporting Uxama: Heredia, Caamaño, Diego del Valle, Óscar, Guiller, Romero, Diego Dueñas (Juanan, 64´), David (Fran, 75´), Alfonso, Pablo, Endika.

Unionistas: Javi Díaz, Ángel M., Luis Obispo, Antonio León, Sito Cruz, Peli (Manu Arias, 89´), Chamorro, Mitogo (Barba, 18´), Cristo, Óskar Manjón (Zubi, 80´).

GOLES: 0-1 (44´) Antonio León. 0-2 (74´) Cristo.

ÁRBITRO: De Barbachano Plaza. Tarjetas amarillas a Diego del Valle, Diego Dueñas, Alfonso; Peli. Expulsó a Flórez en el banquillo (11´).