El Guijuelo cae frente al Valladolid B de penalti (1-0)

El Guijuelo no encuentra el camino del triunfo. En esta ocasión cayó de penalti. No le hizo falta nada más al Valladolid B para sumar los tres puntos y continuar con la sangría chacinera. El conjunto de Fabregat salió valiente y atrevido; buscó hacerse con el balón desde el pitidio inicial y lo logró. Javito y Gordillo inquietaban los dominios de Dani Hernández. Pasado el ecuador del primer tiempo el filial pucelano le dio un susto al Guijuelo: Kike Royo estaba atento. Sacó con una gran intervención un balón que se colaba en la red tras el saque de un córner del Valladolid B que cabeceó Arroyo. Al conjunto chacinero el toque de atención le vino bien, dominó más el choque. Dimas tuvo en sus botas la ocasión más clara de la primera mitad. Se plantó solo, mano a mano, en la puerta pucelana y su disparo se acabó marchando fuera. No dio tiempo para más, la ocasión llegó cuando ya se rozaba el minuto 45.

El Guijuelo también intentó imponer su ley en la segunda mitad; Jonxa trataba de rubricarlo, pero su lanzamiento lo detuvo manso Dani Hernández. Cuando el Guijuelo cogía el tono llegó una internada del Valladolid B en el área y el encuentro quedó visto para sentencia: Héctor derribo al delantero pucelano y vio la amarilla. Penalti. Samanes engañó a Royo. 1-0. No hubo más. El Guijuelo lo intentó pero no vio puerta. El Valladolid B se aproxiamaba por las inmediaciones de Kike Royo en busca de matar el encuentro. Los tres puntos se quedaron en los anexos del José Zorrilla.