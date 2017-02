Béjar y Peñaranda suman un nuevo triunfo

La jornada 21 de la Regional de Aficionados se cerró con los triunfos de Béjar y Peñaranda. Los texitles lograron volver a llevarse los tres puntos cuatro jornadas después ante el Onzonilla (3-2); mientas que el equipo de Peque se impuso con claridad al Mojados (0-3).



BÉJAR 3-2 ONZONILLA

El Béjar Industrial consiguió recuperar la victoria después de cuatro partidos sin ganar. Tres puntos necesarios para el club y para mantenerse en una buena posición de la tabla. Aunque a priori la superioridad del Béjar Industrial parecía indiscutible y así lo hacían pensar los dos goles del primer tiempo, al final no fue así y el equipo sufrió más de lo que hubiera deseado. Y es que, la ventaja de dos goles se quedó en uno al conseguir el Onzonilla el segundo tanto y, además, con diez jugadores del Béjar Industrial después de que se hubieran agotado los tres cambios y Rodri, autor del tercer gol, un golazo, se lesionara. Aún así, el equipo consiguió la victoria que era lo que importaba en realidad.

Manolo Gallego, el entrenador, pasó el primer partido de sanción sin poder sentarse en el banquillo, aunque sí estuvo presente y dio su opinión sobre el encuentro: "Ha sido un partido malo, aunque somos justos ganadores". Y es que los dos goles de la primera parte fueron consecuencia de dos aproximaciones del Béjar, mientras que en el segundo tiempo se perdieron varias oportunidades mientras que los dos goles oponentes fueron consecuencia de errores propios, sobre todo en el primero del Onzonilla, que, en opinión de Gallego, "han venido a quedarse en el 0-0 atrás; no nos han dado peligro" y, aún así, el juego no ha sido el esperado. No obstante, "después de cuatro jornadas era importante ganar. A ver si nos soltamos y sacamos los resultados que necesitamos y merecemos".

MOJADOS 0-3 PEÑARANDA

El Peñaranda se impuso al Mojados en un partido que ganó con cierta comodidad y en el que se lesionó su portero Dani Martín. Fue también un encuentro con numerosas tarjetas, una de ellas al técnico del Peñaranda, sin ser un partido duro pero sí con muchas protestas.

La primera parte fue del Peñaranda. Aunque la primera acción peligrosa fue a cargo del Mojados, al que le anularon un gol a Dela por entender que hubo falta al portero. Poco después llegaría el 0-1 tras un córner que botó Pablo y que Romero introdujo en su propia portería.

El segundo gol llegó al filo del descanso tras una serie de rechaces que Sousa emboca finalmente a la red. Cristian tuvo una buena oportunidad para los locales, pero su disparo salió desviado. Cuando quedaban cinco minutos para el descanso, se lesionó Dani y salió en su lugar el juvenil Álvaro, que cumpliría con buena nota.

En la segunda parte el Mojados salió con todo y con ganas de acortar distancias. El conjunto local dispuso de varias ocasiones y el árbitro anuló dos goles por fuera de juego a los vallisoletanos.

El Peñaranda enfrío el partido en los minutos finales, se hizo con el control del juego y sentenció con el tercer gol en una contra que Raúl González resolvió en el uno contra uno ante el portero local.