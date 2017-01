El Salmantino se queda con la miel en los labios

carlos cuervoCon la miel en los labios. Así se quedó el Salmantino en su duelo frente al Universidad de Valladolid, y no será porque no lo intentó. El conjunto charro padeció una falta de pegada a la que no tiene acostumbrada a su parroquia. El conjunto dirigido por María Hernández no consiguió sumar los tres puntos y rompe una racha de seis partidos seguidos sin ´pinchar´ como local. Desde el Villa de Simancas en la jornada 3, ningún equipo sabía lo que era puntuar en el estadio Helmántico hasta ayer.

Pero si algo bueno tienen los salmantinos es que saben reponerse ante las adversidades. La primera de ellas con los onces de cada jornada. En esta ocasión, María volvió a sacarse un as de la manga colocando a Pablo Gallego como referencia ofensiva en lugar del lesionado Nacho Sánchez, y junto a él Dela y Coque. Eso sí, lo que cada vez está más claro es que cuando el primero no juega como lateral el equipo lo nota.

El Salmantino comenzó el partido muy serio, cuajando uno de los mejores inicios en lo que va de temporada, pero en frente estaba un Universidad de Valladolid que se mostró muy sólido en el aspecto defensivo durante todo el choque. Jorge García, Coque, Maza y Pablo Gallego lo intentaron en repetidas ocasiones, pero tenían la pólvora mojada.

Con la segunda parte, los pucelanos tuvieron sus mejores ocasiones con un mano a mano entre Rodri y Raúl que desbarató el arquero local , además un paradón a mano cambiada tras un espectacular disparo que se acabó estrellando en el larguero. Los de María se fueron de cabeza a por el partido, pero el balón no quería entrar entre los tres palos. De la Mata fusiló a Santos, pero el arquero tuvo su día de suerte y el balón le fue al cuerpo desbaratando la gran ocasión del lateral.

En este caso, no todo es ganar. El Salmantino hizo uno de los mejores partidos de la temporada, pese a no sumar los tres puntos y sigue con la tranquilidad de ver a sus rivales por el retrovisor.

FICHA TÉCNICA

Salmantino: Rodri; De la Mata, Ruby, Fer Alberca, Eskuy (Marcial, min. 67); Sergio Ramos, Jorge García (Valverde, min. 81), Maza (Palomi, min. 75); Coque, Dela y Pablo Gallego.

Universidad de Valladolid: Santos; Sarabia (Jony, min. 60), Chuchi, Edu, Nachete; Carlos Iglesias, Luismi (Peque, min. 81), Rober (Javi de la Iglesia, min. 70), Arriaga, Unai y Raúl.

ÁRBITRO: David García de Andrés. Amonestó con cartulina amarilla a Maza del Salmantino y Santos, Luismi, Chuchi del Universidad.