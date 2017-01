El Guijuelo sigue en caída libre

El CD Guijuelo sigue en caída libre. No encuentra la vacuna que ponga fin a una racha negativa que ha llevado al equipo a dar con sus huesos contra los puestos de descenso. Y ahí sigue, estancado. Hundido. Como en todo lo que lleva de 2017: aún no conoce la victoria.

En la primera miatd el duelo no tuvo mucha historia. Estuvo en stand by casi durante los 45 minutos. A penas dos llegadas locales y una visitante se pudieron rescatar. El Guijuelo generó peligro con un centro-chut de Carmona que se envenenó. Cinco minutos después [minuto 26] Dimas trató de sorprender a la sólida zaga asturiana: su centro no encontró rematador. El Guijuelo no pasó apuros defensivos: un cabezazo de David Grande murió manso en las manos de Kike Royo. Ya al filo del descanso Javi Porrón sacó un disparo lejano de Ángel. No hubo para más

La segunda mitad estuvo cortada por el mismo patrón hasta que el Guijuelo cometió un error. El Lealtad no lo perdonó y se adelantó en el marcador. Un cuarto de hora después de que el colegiado marcara el inicio de la segunda parte, Ayala falló en un despeje y el rebote le cayó a David Grande que, mano a mano, no perdonó y fusiló a Kike Royo. El Guijuelo bajó los brazos. Los cambios hurgaron la herida abierta por la falta de concentración. Grande cazó una buena asistencia de Álvaro y puso el 2-0. Corría el minuto 70. Un minuto después el delantero asturiano firmó el hat-trick: una pérdida del conjunto de Fabregat le costó el tercer tanto. Grande superó de nuevo a Kike Royo en el mano a mano. El tercer gol dejó visto para sentencia el choque. De hecho, la grada decidió abandonar su localidad y poner punto final a otro encuentro para el olvido.