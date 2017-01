Los nuevos del Unionistas dan el do de pecho (3-1)

El Unionistas parece haber dado con la tecla en este mercado de fichajes. A la buena actuación de Mitogo, Barba y Peli en sus primeros partidos con la camiseta del Unionistas, ahora también hay que sumarle la del delantero Isaac Manjón. El cambio radical en el esquema de juego y en la plantilla salmantina refleja una clara intención de no dormirse en el segundo tramo de la temporada e ir de cabeza a por el ascenso. El equipo ha dado un salto de calidad y ha mejorado en lo que a números se refiere. Ya no hay partidos que se complican –en exceso–, ni puntos que vuelan del feudo charro de forma incomprensible, al menos de momento.

El partido comenzó con un ritmo muy dinámico. El Unionistas quiso hacerse con el control del partido desde el primer minuto, pero el conjunto numantino salió decidido a rascar algo de su visita a Las Pistas. La primera ocasión del partido fue para Cascante con un sensacional golpeo desde 30 metros que puso en serios apuros a Javi Díaz. Pese a los intentos del cuadro visitante por dar la cara en un campo tan difícil, la sensación era que los de 'Astu' acabarían imponiendo su superioridad sobre el césped. El debutante Isaac Manjón ofreció varios detalles de calidad durante la primera mitad; desborde, velocidad y una gran entrega que puede dar muchas alegrías a la parroquia blanquinegra en lo que resta de campaña. Fue el propio Manjón el que estuvo a punto de abrir la lata en dos ocasiones, pero la suerte no estaba de su lado. El encuentro estaba perdiendo intensidad en los últimos minutos del primer tiempo y el resultado inicial parecía estar sellado al descanso, hasta que Antonio León impuso su superioridad aérea para enviar el balón al fondo de las mallas y poner el 1-0 en el marcador.

Tras la vuelta de vestuarios, el partido cayó en picado durante un buen tramo de la segunda mitad. El filial soriano desapareció del mapa y no ofreció una buena imagen, contagiando a los locales. Si alguien merecía más, fue sin duda el Unionistas. Puso todo su empeño para prácticamente finiquitar el partido, pero los de arriba no estaban especialmente inspirados. Los de siempre, Cristo Medina y Óskar Martín lo intentaban de todas las formas posibles, pero la pelota no quería entrar en la portería rival. Ante la falta de acierto, Jorge Barba se puso el mono de trabajo y envió un sensacional zapatazo directo a la escuadra que daba cierta tranquilidad para los de Las Pistas. Sin embargo, Albitre a un minuto para el tiempo añadido le puso picante al partido con el 2-1, pero Mitogo se encargó de sentenciar el encuentro en la última jugada del partido.

FICHA TÉCNICA

UNIONISTAS: Javi Díaz, Sito Cruz, Antonio León, Ángel Martínez, Rodri, Álex González (Zubi, min. 62), Peli, Barba (Chamorro, min. 78), Cristo, Óskar Martín (Mitogo, min. 67) e Isaac Manjón.

NUMANCIA B: Gorka, Guillermo, Iván, Pomareta (Diego Ruiz, min. 63), Checa, Borja, Cascante, Jesús Torres (Albitre, min. 55), Binke, Cristian y Pablo Sanz

ÁRBITRO: Sergio Valdés Varela. Amonestó con cartulina amarilla a Zubi y Rodri por parte del Unionistas y a Pomareta y Jesús Torres del Numancia B.

GOLES: 1-0: Antonio León, min. 36. 2-0: Barba, min. 61. 2-1: Albitre, min. 89. 3-1: Mitogo, min. 93.