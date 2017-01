El Santa Marta cae contra la Cultural B en el último suspiro (0-1)

Se fue de vacio el Santa Marta de León. Le sobraron ocho minutos al equipo salmantino, los que le daban un merecido empate después de haber aguantado durante casi todo el partido a la Cultural. Y con la derrota se desvaneció la posibilidad de acceder a la segunda plaza. Y, además, el equipo salmantino se ve ahora desplazado del tercer puesto por la Cultural, que le supera con un punto más en la clasificación. La segunda vuelta, por tanto, no empezó bien para el equipo salmantino, que sin embargo ofreció una buena imagen.

No mereció perder el Santa Marta, que se esforzó y lo dio todo. Lo peor fueron las ocasiones desaprovechadas en los ochenta minutos anteriores, en los que el equipo charro pudo haberse adelantado en el marcador. Pero no hubo acierto y cuando se perdona, se acaba pagando. La Cultural necesitó muchas menos oportunidades para llevarse el partido. De hecho fue la tercera llegada clara de los leoneses, todas en la segunda parte, ya que en la primera apenas inquietó a Manu. Fue el Santa Marta el que mandó desde el principio, gobernando el encuentro en el primer período. De hecho, ya en el primer minuto Martiña dispuso de una muy clara, preludio de otras que no llegaron a concretarse.

En la segunda parte bajó el ritmo el equipo salmantino y fue la Cultural la que tuvo más el balón, aunque no fue hasta el ecuador de éste período cuando llegó hasta Manu, que tuvo que intervenir dos veces antes del gol de Simón. Con ocho minutos por delante y la entrada de Cornejo, el Santa Marta intentó buscar el empate, pero ya no tuvo tiempo para ello.

FICHA DEL ENCUENTRO

CyD Leonesa B: Pedro Suárez, David Blanco, Awad, García, Diez, Gómez, Suárez (Dayero, 81´), Salman, Simón, Muneer (Zarfan, 56´), Quintano (Prieto, 56´)

UD Santa Marta de Tormes: Manu, Héctor, Bay (Cornejo, 85´), Santiago, Juampa, Sergio García (Cascón, 61´), Martin, Asensio, Manu González, Martiña y Borrego

GOL: 1-0 (82´) Sergio Simón

ÁRBITRO: Diego Piñuel. Tarjetas amarillas a David Blanco, Awad, González, Diez, Salman, González, Simón; Franco.

CAMPO: Área de Puente Castro. 200 espectadores.