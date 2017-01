Un polémico penalti 'mata' al Guijuelo en Pontevedra (2-1)

Un polémico penalti ´mató´ al Guijuelo en Pontevedra. De manera literal. El conjunto de Jordi Fabregat contuvo el primer cuarto de hora local y se atrevió a jugar de tú a tú a los gallegos. El choque se volvió entonces eléctricos, con acciones de ida y vuelta. El choque era bonito; pero la puntería de los atacantes brillaba por su ausencia. El choque encaraba la recta final de la primera parte con las espadas en lo alto y ya visualizando la segunda mitad cuando el colegiado madrileño Ortiz Arias señaló un polémico penalti, que desbarató el encuentro. Lanzó Bonilla y Kike Royo no pudo hacer nada. Ipso facto los jugadores del juego se lanzaron a por el colegiado a recriminarle la injusta decisión y el árbitro no se lo pensó, dos expulsiones más de una tacada: la del entrenador y la de Álvaro. El Guijuelo jugó la segunda mitad con uno menos.

La segunda parte, eso sí, no pudo arrancar mejor. Al Guijuelo no se le notó que jugaba en inferioridad numérica. De hecho, en la primera acción ofensiva (minuto 49) Ángel Sánchez enganchó un buen disparo cruzado que superó al meta gallego e igualó el choque. El Guijuelo creía. Dos minutos después el gozo del conjunto chacinero se disipó. Un córner botado a la perfección por los locales acabó desequilibrando el marcador: Abel superó, solo, a Royo. Y el marcador ya no se movió más. El Guijuelo lo intentó con ahínco, eso sí. Se enrabieto y trató de lograr un empate, que hubiera hecho justicia al trabajo del Guijuelo con uno menos, pero las dos claras ocasiones de Dimas se fueron a las nubes.