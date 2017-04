La suerte sonríe al Navega y se ceba con el Carbajosa (2-1)

El otro derbi charro de la jornada llegaba marcado por la necesidad del Navega de sumar los tres puntos para intentar abandonar cuanto antes la zona de descenso tras la buena racha de resultados de las últimas jornadas. Por otra parte, el Carbajosa tenía la intención de acabar la primera vuelta de competición con un triunfo que les alejase de la zona de peligro, pero la suerte les jugó una mala pasada.

El partido comenzó muy equilibrado. Ambos conjuntos medían sus fuerzas y se producían las primeras aproximaciones al área rival aunque sin fortuna para ninguno. La primera ocasión de serio peligro la tuvo Dani pero no supo atinar a rematar un centro de Manu que se paseó por el área visitante. Con el paso del tiempo, los de Sátur se acomodaron sobre el césped y comenzaron a desplegar un buen juego en la zona de ataque que puso en aprietos a los del Vicente del Bosque. El partido era de ida y vuelta y ambos equipos se lo estaban jugando todo a la ruleta rusa. El Carbajosa lo intentaba, pero el fútbol caprichoso les contestó con un varapalo. Dani se aprovechó de su velocidad para sortear a dos rivales y conectar un centro que Ruby envió al fondo de su propia portería. Poco después del primer gol comenzó el show del árbitro, que no tuvo su día. Herra recibió un balón dentro del área y cuando se disponía a disparar, Manu cometió un penalti bastante dudoso que fue muy protestado tanto en las gradas como en el campo. El capitán Rivas no dudo y engañó a Ramón para poner las tablas en el marcador.

El partido se comenzó a calentar con continuas protestas al árbitro y en una de estas llegó el segundo gol de los locales, otra vez anotado en propia puerta por un jugador rival tras un córner botado desde el perfil diestro. El encuentro llegó con 2-1 al descanso y la sensación de que la segunda parte podría regalar muchos goles a los aficionados.

Sin embargo, tras la vuelta de los vestuarios el partido se acabó. No hubo juego elaborado, ni triangulaciones y lo peor de todo, apenas hubo ocasiones. Hasta los últimos instantes no hubo nada que destacar, exceptuando las reiteradas broncas y reproches de los jugadores de ambos equipos al trío arbitral. Dichas acciones provocaron el descontrol y el árbitro comenzó a sacar la mano a paseo, en un choque que bien alguno de los dos equipos podría haber acabado con diez por las entradas o las airadas protestas. En cuanto a fútbol, el segundo tiempo solo dejó una ocasión para cada bando. Dani envió fuera un disparo de forma totalmente incomprensible y Herra hizo lo mismo en un mano a mano en los últimos minutos de juego.

Como no podía ser de otra forma, el derbi estuvo calentito y apretado, pero ninguno de los dos equipos desplegó un buen juego y los tres puntos se quedaron en casa. Con esta victoria, el Navega permanece en el último puesto de la tabla, pero le permite coger aire para afrontar el segundo tramo de competición.

FICHA TÉCNICA

Navega: Ramón; Medin, Toni, Javi, Manu; Blito, Papu, Rubi (Beni, min. 85); Dani (Sese, min. 88), Mario (Heimon, min. 45) y Puerto.

Carbajosa: Carre; Rubi, Montero, Rivas, Deivis; Jordi (Pando, min. 66), Lua, Pablo (Carlitos, min. 78); Edu, Bustos y Herra.

ÁRBITRO: Fernando Peláez Santamarta. Amonestó con cartulina amarilla a Herra, Montero, Rivas, Ruby y Edu del Carbajosa y a Mario, Medin y Heimon por parte del Navega.

GOLES: 1-0, min 21: Ruby en propia puerta. 1-1, min. 26: Rivas (p). 2-1, min. 32: Jordi en propia puerta.