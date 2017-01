El Guijuelo confía en vivir una 'liga nueva' con la llegada del 2017

j.h.d.L a vuelta a la competición del CD Guijuelo no es, precisamente, un regalo. Los chacineros visitan al Pontevedra: cuarto clasificado y con un estilo de juego como locales que les hace terriblemente incómodos. Los gallegos son un equipo que sale a morder en casa. Van a por ti, aprietan y si el Guijuelo no es capaz de quitarse esa presión y devolver el ataque lo puede pasar muy mal. En cambio, si el equipo salmantino se gira y mira hacia la meta rival puede encontrar un filón. Como todo equipo valiente, el Pontevedra es arriesgado, adelanta la línea y sus defensas no son los más rápidos del grupo.

Para este primer y duro compromiso del año habrá bajas, pero todas ellas esperadas. La de Ayub ya ni se menciona, la de Granell era sabida y las de Jonxa y Gordillo son comprensibles. La que finalmente se evita es la de Julián Luque. El mediapunta -mediocentro para Fabregat- tiene un problema familiar que le obliga a viajar a casa. El club entiende que por encima del deportista está la persona y le ha dado permiso para que acompañe a los suyos en un momento complicado, pero Luque estará en la convocatoria. No queda claro si formará pareja junta a Carles Marc o su puesto podría ser ocupado por Juliá, que en un campo como Pasarón puede tener más empaque que Maiki.