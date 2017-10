Abierto el plazo para presentar obras al XXII Certamen 'Jóvenes Pintores' de Fundación GACETA

Ya está abierto el plazo para la presentación de obras para participar en el XXII Certamen "Jóvenes Pintores" de la Fundación GACETA.

Pueden participar pintores de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido los 34 años en la fecha límite de recepción de la obra, cada autor podrá presentar un máximo de dos obras con las que no haya participado en otro certamen y la temática, el procedimiento y las técnicas empleadas serán libres. En cuanto a las dimensiones de los cuadros, no sobrepasarán las siguientes medidas: un mínimo de 100 cm. de cada lado y un máximo de 200 cm. de cada lado. Además, no se admitirán trabajos protegidos por cristal o realizados en materiales cuya manipulación suponga un riesgo evidente para su integridad.

El plazo de admisión de trabajos está abierto hasta el día 15 de octubre. Los interesados pueden entregar las obras personalmente o por agencia de transportes a: Fundación GACETA, avenida de Los Cipreses, 81, 37004, Salamanca, entre las 9 y las 14 horas de lunes a viernes.

Los participantes optarán a un primer premio de 6.000 euros y exposición individual del artista; un segundo premio de 3.000 euros, otro tercero de 2.000 euros y dos accésit de 1.000 euros cada uno.

Las obras premiadas formarán parte de la exposición que organizará la Fundación GACETA en el mes de noviembre.