ÉLITE Formación, el mejor centro de estudios a medida en Salamanca

Élite Formación es un centro de estudios profesionales basado en una educación personalizada y dirigida a diferentes tipos de alumnos: estudiantes que quisieran mejorar en sus estudios, trabajadores con aspiración a una formación más amplia o personas con inquietud por aprender y desarrollarse en nuevos campos profesionales.

Un centro de estudios donde cada clase esta personalizada al alumno y sus objetivos. Aulas individuales con clases particulares; porque cada alumno es diferente.

Accediendo a su web eliteformacion.es podrá consultar toda su oferta formativa, desde sus cursos reglados, sociosanitarios, sus másters de diseño o su área técnica, entre otros muchos. También encontrará algunas de las más favorables opiniones de sus alumnos.

Élite Formación complementa su oferta formativa de cursos con prácticas en empresas asociadas líderes en el sector, para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo. Este servicio permite aplicar todos los conceptos teóricos aprendidos a lo largo del curso y tener un contacto directo con tu futura profesión. Tienen un alto porcentaje de alumnos que realizan prácticas formativas y se les ofrece un contrato de trabajo en la empresa al finalizarlas.

Para facilitar la inserción laboral, también disponen de una amplia bolsa de empleo exclusiva para los alumnos de Élite Formación.





HORARIOS FLEXIBLES

Podrá definir el horario de las clases y distribuirlas en un periodo de dos años. Si una semana prefiere venir por las tardes, perfecto. Si a la siguiente semana prefiere por las mañanas, también perfecto. Es una formación adaptable a su vida, su trabajo y hecha a su medida, para no perder ningún día de clase.



CLASES INDIVIDUALES

Sus clases son individuales. Será el único alumno, ¡el más listo de la clase!. Saben que de esta forma recibirá mayor atención, cada hora será exprimida al máximo, y no se marchara a casa con dudas. No tendrá distracciones ni se cortará en preguntar nada y de esta forma el trato con el profesor es directo y aprenderá mucho más rápido. Mayor atención, mayores resultados.



CLASES PRESENCIALES

Todas las clases son impartidas en sus instalaciones, en el centro de Salamanca, cara cara con su profesor. Al ser presencial, obtendrá un seguimiento mucho más dedicado que cualquier formación online. Conseguirá mejores resultados.



MATERIAL ACTUALIZADO

Cuentan con un material didáctico actualizado. Periódicamente revisan las actividades de cada curso y renuevan los programas para que se ajusten a los planes formativos oficiales y a la demanda de empleo.



FORMACIÓN PERSONALIZADA

Siguen un programa didáctico por cada curso, pero pueden adaptarlo a las necesidades del alumno. Hay alumnos interesados en profundizar más en una materia concreta, por ello ofrecen formación personalizada.



TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE Y PARA APROBAR EXÁMENES

Enseñan métodos de estudio como: Mapas mentales, brainstorming, reglas mnemotécnicas, organización. También trabajan con trucos y técnicas de relajación para aprobar exámenes: relajación, simulaciones de exámenes, control de tus horarios.





LA FICHA

Azafranal 17-19 Entreplanta37001 Salamanca923 100 105