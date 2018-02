Te ofrecemos los siguientes programas de formación, en nuestras instalaciones:

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS Y A TRABAJADORES Disponemos de cursos totalmente gratuitos avalados por diferentes organismos públicos cuyo desarrollo se lleva a cabo a lo largo de todo el año. Recogemos inscripciones durante todo el año con la finalidad de informarte puntualmente de todas nuestras acciones formativas. Son cursos 100% presenciales con una duración lo suficientemente amplia para que adquieras una formación especializada y perfectamente adaptada a tus necesidades. En la mayoría de los casos llevan asociadas prácticas de empresa.

FORMACIÓN A EMPRESAS Disponemos de cursos totalmente adaptados a las empresas. Los programas "One To One" y "Formación in Company" son altamente demandados por su eficacia y consecución de resultados. Las modalidades presencial, "blended learning", a distancia y online son muy valorados por los trabajadores porque les permite elegir aquella formación que mejor se adapta sus horarios. Además si eres empresario y decides mejorar la cualificación de tus trabajadores, te damos la oportunidad de hacerlo a través de los créditos formativos de los que dispone tu empresa, impartimos formación que después puede ser bonificada.

FORMACIÓN PRIVADA A PARTICULARES, niños y mayores, disponemos de cursos totalmente adaptados a particulares. Ofrecemos nuestro catálogo más innovador y especializado a todos aquellos particulares que deseen mejorar su cualificación profesional. Impartimos todas las modalidades de formación y todos los programas incluidos los específicos para empresas. De esta forma puedes recibir la formación que desees. Certificamos toda la formación que impartimos por lo que podrás acreditar tus conocimientos ante cualquier empresa u organismo.



ESLA FORMACIÓN SALAMANCA, es centro inscrito y acreditado por el SEPE para impartir formación vinculada a CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, además de contar con la acreditación necesaria del Ministerio de Interior para impartir formación en SEGURIDAD PRIVADA.



LA FICHA:

Paseo de los Robles, 48 – 37004 - Salamanca

Teléfono: 923 608 999

Email: eslasalamanca@eslaformacion.com

Web: www.eslaformacion.com



