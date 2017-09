"Priscilla" levanta el telón del CAEM con los éxitos de la música disco más bailados

"Priscilla, reina del desierto" levantó ayer el telón del CAEM con los éxitos de la música disco cantados en directo por 40 artistas que han llegado a Salamanca precedidos de seis trailers cargados de vestuario, escenografía, pelucas y postizos, luces y equipo de sonido.

Basado en la película ganadora de un Oscar, el musical de las Ferias y Fiestas cuenta las aventuras de tres artistas ´drag´ que atraviesan el desierto australiano a bordo del desvencijado autobús que da nombre al musical, y representando su divertido show.

En escena destacan también las divas que son el alter ego de los tres amigos que cruzan el desierto y habitan en la parte alta del escenario. Y cantan colgadas, ´levitando´, desde una posición no apta para quienes tengan vértigo, atrapadas en arneses.

140 minutos de espectáculo

Las divas, que son muy aplaudidas, y el resto del elenco cantan éxitos de la música disco como "It´s raining men", "I Will Survive" y grandes ´hits´, como "Boogie wonderland", "Like a virgin" y "Like a prayer". Todas las voces del espectáculo son en directo, aunque la música de las funciones de Salamanca está grabada. Un músico suelta las pistas en directo y da el tono, con un teclado, para que los artistas encaucen sus temas.

Musical para toda la familia y para todos los públicos, aún se pueden disfrutar de seis funciones en el CAEM. Hoy se representa "Priscilla" a las 18:00 y 22:00 horas. Mañana sábado también se puede ver a las 18:00 y 22:00 horas. Y el domingo, las funciones comenzarán a las 17:00 y 20:30 horas. El espectáculo dura 2 horas y 20 minutos. Hay dos actos de 70 minutos cada uno, con un descanso o intermedio de 20 minutos.