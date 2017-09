Ponce, Perera y Ginés Marín lidiarán esta tarde un imponente encierro de Montalvo

Montalvo ha causado impresión. Hacía tiempo que no se desenjaulaba una corrida tan aparatosa, tan cornalona y con tanto cuerpo como la que saltará hoy en La Glorieta, que tanto impactó hace ocho días. Es el tiempo que llevan en los corrales de La Glorieta aunque no el tiempo que se lleva hablando de ella. Desde el ecuador del verano podría ser. Cuando salieron los carteles de Palencia. Un despiste con las fechas del nacimiento de los toros y el hecho de poner en Campos Góticos esta ganadería el 31 de agosto y no el 1 de septiembre (mes en el que cumplían los 4 años los reseñados en principio) hizo que se reestructuraran los dos encierros. Parte de los de Salamanca fueron a Palencia, que subió un punto respecto a 2016. El de Salamanca, se recompuso y subió dos e incluso tres puntos. Tuvieron que tirar por arriba. Es más corrida esta que la que lideró Civilón en 2013. Este año volaron los encierros pequeños de los cercados de Linejo.

Ponce, Perera y Ginés se alistaron con Montalvo. Pusieron el punto de mira en los toros del círculo concéntrico y ahí apuntaron. Vuelve Perera a La Glorieta y lo hace otra vez con Montalvo. En 2016 saboreó, gozó y disfrutó el fabuloso Brivón que fue premiado con la vuelta al ruedo. Lo desorejó. Un toro berrendo aparejado de fabulosa hechura. Este año no apareció ninguno con capa y procedencia Martínez como aquel de los fastos de 2016. Si saliera alguno hoy de ese pelo sería una agradable sorpresa.

Es la primera vez que Ponce se anuncia con Montalvo en su periplo por Salamanca. No en los últimos años pero sí desde que aquí se estrenó en 1992. Es el que más ha toreado en esta plaza en el último cuarto de siglo. No el que más ha triunfado. El récord de puertas grandes es de El Juli. Ni puertas grandes, ni paseíllos, ni montalvos tiene en su haber Ginés Marín. Hoy se estrena en La Glorieta quien en 2013 se alzó triunfador del Bolsín, relegando al segundo puesto a Roca Rey que en aquel momento podía con todo y con casi todos. Con Ginés no. Y Ginés se llevó a casa la escultura en bronce con la que se homenajea al maletilla y con la que El Bolsín Taurino Mirobrigense premia al triunfador. Entonces Ginés escribía su primer gran triunfo. Hoy pone la primera piedra de su camino en La Glorieta. Llega como la gran sensación. Con las llaves de la puerta grande de Madrid que abrió una y casi dos tardes. Hay debate entre la afición de cuál fue mejor faena si la de Alcurrucen en San Isidro o la de Cuvillo en la Cultura. División de opiniones. Y de ese debate siempre salió ganando el toreo. Eso se echa en falta. Hablar de toros fuera de las plazas.

18:00 horas, plaza de Toros de La Glorieta