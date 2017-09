Programa de actos de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este jueves, día 14

Actividades previstas durante este miércoles en Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca:

13:00 h. Concierto. Banda Municipal. Folclore Salmantino y Pasodobles. Director: Mario Vercher Grau

Plaza Mayor

17:00 h. XI Festival de Artes de Calle. "La Famiglia Toronbole". Cía. Toni La Sal y Dramagia

Plaza de Anaya

18:00 h Ciudad Abierta. Radio Salamanca. Música en directo y entrevistas

Plaza de la Libertad

18:00 h. XI Festival de Artes de Calle. "Oopart". Cía Tresperte

Plaza de Anaya

!8:30 h. XI Festival de Artes de Calle. "Xarivari". Cía. Teatre Móbil

Parque de La Alamedilla

18:30 h. Gala de Mayores: Zarzuela. "Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación". Colabora: Concejalía de Mayores del Ayto. de Salamanca

Teatro Liceo (Con invitación)

19:30 h. XI Festival de Artes de Calle. "Do Not Disturb". No Molestar. Vaivén Circo Teatro

Plaza de Anaya

19:00 h. Ciudad Abierta. Garrido Contigo DJ´s (Música para todas las edades con Djs de Salamanca). Organiza Asociación de Vecinos Garrido Contigo

Plaza de Barcelona

20:30 h. Ciudad Abierta. Taller y milonga de Tango. Organiza Asociación Nómadas y Artistas

Plaza de San Benito

20:30 h. Musical. "Priscilla, reina del desierto"

CAEM

21:00 h. Concierto. Efecto Pasillo + ZERO!

Plaza Mayor