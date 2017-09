Muestra de talento juvenil en el centro Julián Sánchez 'El Charro'

José Mourinho, Julio Iglesias, Florentino Pérez o Pablo Iglesias estuvieron este miércoles, al menos en espíritu, en Salamanca. Josué Israel Cardenas fue capaz de transformarse por unos minutos en muchos de los personajes que más presencia mediática tienen día tras día. Su monólogo cargado de imitaciones a famosos encandiló a los presentes en el salón de actos del Julián Sánchez ´El Charro´, lo que le valió para alzarse con el primer puesto en la tercera edición del certamen ´Talentos Juveniles´ de Salamanca y con los 300 euros que la organización otorgaba al vencedor. Josué arrasó, siendo escogido segundo por el público y primero por el jurado. "Había mucho nivel", explica.

"Es la primera vez que gano un concurso como este y estoy muy emocionado", reconoce. Su nombre artístico es Josu Bárcenas y sus primeros pasos como humorista y monologuista fueron delante de sus amigos, y aunque confiesa que le encantaría que su afición se convirtiera en su modo de vida, su futuro más inmediato pasa por la comunicación. Con 18 años y el bachilerato recién terminado, su deseo es poder comenzar la carrera de periodismo. Tablas para trabajar delante de un gran público no le van a faltar. "No soy vergonzoso e incluso me crezo delante de tanta gente", admite Josu. Su imitación a Carles Puigdemont con una fregona en la cabeza reproduciendo el pelo del ´President´ fue una de sus parodias más celebradas, aunque las carcajadas de los presentes también se escaparon cuando se arrancó a bailar al son de Miguel Bosé o a cantar alguna de las canciones de Julio Iglesias, imitando los gestos más característicos del cantante.

Personajes como Hugo Chávez, José María Aznar o Pablo Iglesias fueron otras de las imitaciones más celebradas. "Me siento cómodo imitando a personajes famosos", comenta.