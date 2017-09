Triunfo de Garmendia y el caballo Clarín de Llamosas en el Gran Premio en el Concurso Hípico

Jesús Garmendia se impuso sobre la bocina en el Gran Premio del Ayuntamiento de Salamanca con el que se cerró la 68 edición del Concurso Hípico. "Es la prueba estrella", repetía el speaker. Los jinetes lo corroboraron en pista: los nervios a flor de piel. Y llegaban los derribos. La última diagonal, que encadenaba tres obstáculos casi seguidos, segó las ilusiones de la mayoría de jinetes. Tan solo cinco caballos alcanzaron la prueba de desempate sin penalización con la que se resolvió el título: Jesús Garmendia (con Clarín de Llamosas y Ulises de Pomar), Iván Serrano (también con dos bazas) y Jaime Suárez.

Sobre la bocina, y a punto de que los sones charros honraran al podio y coronaran la última vuelta de honor del Campeonato Hípico, Jesús Garmendia se hizo con el triunfo. Se despojó del casco y saludó exultante a la grada. Una ovación correspondió al triunfo in extremis que logró con Clarín de Llamosas: cuatro centésimas más rápido Polyhorn del Salz: los 38.43 segundos de Garmendia en surcar la pista del Campo de Tiro y Deportes en la prueba de velocidad por los 38.81 de Serrano. Cuatro segundos. Jaime Suárez se coló entre los otros dos caballos que coparon el ´doblete´ de finalistas que habían logrado el oro y la plata del Gran Premio. A un segundo de la segunda posición: 38.91.

Por otro lado, la cuarta joranda arrancó con el triunfo de Pablo García Gallardo y Andrista, que eran los favoritos, según las apuestas (79), para imponerse en la segunda serie de las tres que compusieron la prueba de Zaldi -el listón de los obstáculos colocado a 1,35 metros de altura-. No falló. Y exhibió, además, la punta de velocidad de su cabalgadura: 54,93 segundos. Ninguno de los jinetes pudo asomarse a esos tiempos y completar los tres lazos del recorrido sin fallo. Todos los listones en su sitio. Cuatro euros se llevaron los apostantes. Y García Gallardo el triunfo en el zurrón, pese a que aún quedaba la tercera serie y diez caballos por competir. El jovencísimo Emilio García-Torres [el segundo apellido, Solano, como distingo entre el padre y el hijo] se le acerco. Y se colgó la plata. No era el favorito de su serie y sorprendió. A propios y a los que no apostaron. Sin fallos: el crono parado en 56,79.

García Gallardo aguardaba a pie de pista cuando el vasco Álvaro González de Zárate se desmarcaba como rival a batir. Un tercer caballo con los 65 puntos logrados. El tiempo rondó el minuto en pista: 59.09 segundos.