Fely Campo invita a los jóvenes a luchar por sus sueños en el pregón anunciador de las Fiestas de Salamanca

La diseñadora salmantina se ha confesado enamorada de la ciudad y ha presumido de serrana durante su intervención en el balcón del Ayuntamiento. En su intervención ha invitado a ser emprendedores y aprovecharse de la comunicación y las nuevas tecnologías. "Los salmantinos somos grandes y no tenemos que amilanarnos ante nada" ha confesado la diseñadora salmantina que ha pedido "que soñemos". "Solo así conseguiremos crear una marca común, la de nuestra tierra, nuestra identidad, Salamanca", ha concluido.

La empresaria no dejó pasar la ocasión para reivindicar sus orígenes serranos. "He de confesar que siento debilidad por la Sierra de Francia", aseguró para rememorar su infancia en Valero y evocar sus valores maternos traducidos en "una mujer fuerte, creativa y soñadora que me enseñó a disfrutar de las cosas sencillas". Campo desveló uno de los secretos de su éxito labrado en la infancia. "Sin ser consciente de ello, me dio un futuro, cuando me dejó en un taller de confección como castigo", aludió a la vez que reivindicó que "no hay arte sin oficio".

La diseñadora reivindicó la historia y la cultura de Salamanca e hizo un alegato para ganar en confianza. "Podemos conseguir lo que queramos —exclamó— somos inteligentes y creativos y tenemos que luchar por cuidar nuestro comercio, nuestros bares y restaurantes, nuestra Universidad (...)".

Y es que para Campo la ciudad supone una "fuente de inspiración" para la creatividad de sus diseños. De hecho, fue al salir al extranjero cuando sintió "orgullo" por ser española y "honor" por ser salmantina. "Considero vital este entorno para rodear mis vestidos, algo que gusta por la singularidad de este paisaje tan maravilloso que tenemos", incidió.