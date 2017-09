Malestar de vecinos y hosteleros por la zona de casetas de San Pablo

La zona de casetas de la Feria de Día la calle San Pablo no contenta ni a hosteleros ni a vecinos. La decisión del Ayuntamiento de trasladar allí las barras que antes se colocaban en la plaza de Colón para no dañar el parque, no está contentando a casi nadie. Un grupo de seis vecinos mostró este jueves su disconformidad con las dificultades que van a tener a la hora de sacar los vehículos de su garaje y las molestias que generan las barras. Se trata de los residentes en el número 26-28 de la calle San Pablo.

"En Colón teníamos que soportar los ruidos de las casetas, pero es que ahora tenemos a la gente bebiendo a la misma puerta de casa. Además, si sucede una emergencia, no podemos sacar rápidamente el coche porque tenemos que sortear a todos los que están en la calle consumiendo", aseguró un vecino.

Los hosteleros tampoco están contentos con la nueva ubicación. "Estábamos mucho mejor en el parque porque no molestábamos a nadie. En esta zona solo estamos teniendo quejas y llamadas", aseguró el gerente del Charro Rock, opinión compartida desde el bar Verdi. Las quejas de los vecinos han obligado a los propietarios de las casetas a retirar el tapete de césped que habían colocado en la acera. "Nos hemos gastado 1.500 euros para nada", afirmó el hostelero.

Una de la mayores preocupaciones de los propietarios de las casetas es el tránsito de los 15 vehículos que tienen plaza en el edificio de la calle San Pablo afectado. Temen que se produzca algún atropello u otro tipo de incidente ya que estos vecinos tienen permiso para poder circular por la vía.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha tenido que mediar para intentar buscar la solución más satisfactoria para vecinos y hosteleros. La Policía Local ha entregado tarjetas a los propietarios de una plaza en el garaje de San Pablo afectado para que puedan aparcar en el reservado de los Juzgados de Colón.