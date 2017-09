Maldita Nerea abre los conciertos de Ferias esta noche en la Plaza Mayor

Como estudió Logopedia y Magisterio en Audición y Lenguaje en Salamanca, Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea (que actúa a las 23:00 horas de hoy en la Plaza Mayor), guarda grandes recuerdos de la ciudad.

–Maldita Nerea abre los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca. ¿Va a haber un repaso a toda la discografía del grupo?

–Hacemos un recorrido por las canciones más emblemáticas de todos los discos, incluido el último. Y presentamos a la ´niña´, "Bailarina". Pero es un concierto que para mí cambia todo porque aún no he podido vivir una actuación en la Plaza Mayor. Y siendo cuasi salmantino, estoy hasta nervioso. Y nuestra intención es que se cante desde la primera hasta la última canción. No es que nos escuchen y que les guste —que también—, sino que canten todo el rato.

–Es algo que el público ya suele hacer, ¿no?

–Pero intento no confiarme y actuar como si no fuera a pasar para vivirlo cada noche de forma diferente.

–Antes hay que probar sonido.

–Sí, aunque aún no sé la hora. Como la Plaza Mayor es todo piedra y hay rebotes de la música, hay que probar sonido si queremos hacerlo bien.

