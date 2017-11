Palabras decideras

Desinquieto

Desinquieto: Muy inquieto, hiperactivo, trasto. Ej.: Era tan desinquieto que no hacían vida de él

Hemos registrado el uso de este verbo en el Campo de Argañán. No lo recoge el DRAE. Lo incluye Lamano en su Dialecto vulgar salmantino, localizándolo en la comarca de Ciudad Rodrigo. Se emplea en también en Canarias y en Puerto Rico. El prefijo des- (que precede a otro prefijo negativo: in-) no solo no sirve de negación, sino que incluso potencia el significado. La Academia Canaria de la Lengua lo emparenta con el mismo término portugués, de significado similar.