El Día de la Montanera pone en valor 'la cultura del ibérico'

La localidad salmantina de Cabeza de Diego Gómez ha celebrado este sábado el I Día de la Montanera, al que han acudido representantes de la Diputación, así como de representantes de la Cámara de Comercio, asociaciones culturales, turísticas, escuelas de hostelería, ganaderías, consejos reguladores€

El presidente de La Salina, Javier Iglesias, ha sido el encargado de pronunciar la declaración institucional de este I Día de la Montanera que se ha desarrollado en el corazón de la dehesa salmantina. Durante su intervención, Javier Iglesias ha destacado que "se quiere convertir este Día en un fenómeno gastronómico de alcance regional y nacional'. Remarcó que el ibérico es un 'producto único se da en un ecosistema maravilloso" y que esta nueva iniciativa "es la única que existe en nuestro país al poner en valor la montanera como atractivo turístico de calidad".

Durante el transcurso de la jornada se entregó al actor charro José Antonio Sayagués la distinción de "Montanero Mayor", quien ha destacado, en un discurso poético y con continuas referencias a Gabriel y Galán que ´el jamón ibérico es uno de los bocados más universales de la gastronomía española´ y que la montanera representa "la excelencia del porcino" finalizando con su compromiso de "ser un embajador concienzudo de la Montanera".

El periodista Javier Pérez Andrés, que también participó en el acto, ha querido destacar que 'las empresas deben apostar por este nuevo producto turístico de la montanera porque les ayudará a abrir sus mercados a unos nichos que todavía están por explotar'.

La jornada continuó con una interesante y única cata dirigida por el periodista. Esta actividad que bajo la denominación de "trilogía salmantina" ha permitido a los asistentes recorrer las dos DO vinícolas de la provincia (Sierra de Salamanca y Arribes) y disfrutar de la calidad de la Marca de Garantía Queso de Arribes, vinculándose de esta manera los orígenes y la esencia del terruño, con la Naturaleza, elementos claves del desarrollo de la montanera. En ella participaron José Carlos Martín (DO Sierra de Salamanca), Raquel Soria (Marca de Garantía Queso de Arribes) y Carlos Capilla (Gerente de la DO Arribes).