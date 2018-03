La Argentina de Messi examina a España en el último test antes del Mundial

La selección española de fútbol afrontará este martes en el Wanda Metropolitano (21.30 horas/Telecinco) el último amistoso del que dispondrá Julen Lopetegui antes de facilitar la lista definitiva para el Mundial de Rusia de este verano, otra prueba de nivel que le medirá ante Argentina y, sobre todo, ante Leo Messi.

Después de dejar muy buen sabor de boca el pasado viernes en Düsseldorf ante Alemania, actual campeona del mundo, a la 'Roja' le tocará ahora otro examen de mucho nivel para elevar aún más las sensaciones ofrecidas ante la 'Mannschaft' y alargar su invicto a 18 encuentros.

La albiceleste, bicampeona mundial y finalista en Brasil, no está tan asentada en su fútbol como los de Joachim Löw, pero en sus filas cuenta con un Leo Messi que está deslumbrando este año con el FC Barcelona y que aspira a hacerlo también con su selección, su 'asignatura pendiente.

España, que no variará ni un ápice seguramente su planteamiento por la presencia del 'crack' azulgrana, sabe que en este partido, a beneficio de la AFE, tendrá un enemigo un tanto diferente al del Esprit Arena ya que en el Wanda, tendrá a una Argentina que no termina de alcanzar su versión más fiable, permanentemente encadenada a lo que haga su '10', y que le presentará otros retos de la mano de un Jorge Sampaoli que trabaja a contrarreloj para dar una identidad al equipo al que llegó hace menos de un año.

El carismático técnico argentino ya ha demostrado claramente cual es su filosofía. Lo demostró en la Chile a la que hizo bicampeona americana ante Messi y compañía o su primer tramo de campaña con el Sevilla, y a la selección española se la aplicó severamente en el último Mundial, donde fue clara vencedora mostrando unas armas que pretende trasladar a la albiceleste para multiplicar el impacto de su estrella, no tan bien rodeado como en su club, salvo en una parte ofensiva, mermada sin embargo para este amistoso.

Julen Lopetegui, en cambio, tiene muy avanzado ya su trabajo y se puso ver perfectamente en el Esprit Arena, fundamentalmente lo que puede ser el esqueleto y el primer once ante Portugal el próximo 14 de junio. El guipuzcoano sabe que no tiene demasiado tiempo para ver in situ a aquellos que desea ver y no suele hacer cambios drásticos en el once, y menos para enfrentarse a otra de las más que posibles candidatas a ser campeona del mundo.

La triple campeona de Europa dejó claro su potencial técnico para dominar a través de la posesión ante Alemania. Alrededor de Iniesta, el resto de centrocampistas funcionaron y lo único negativo fue comprobar que la baja de Sergio Busquets es, por si no se sabía ya, afecta bastante, más que nada en el equilibrio defensivo cuando España no tiene el balón. Ante Alemania, el relevo fue Thiago y luego Saúl en la segunda parte, mientras que Rodri, el más 'parecido', tuvo unos minutos al final.

CON MESSI, PERO SIN DI MARÍA NI EL 'KUN'

Uno de esos tres será el elegido ante Argentina en un centro del campo que se parecerá bastante, salvo sorpresa, al del viernes y donde Lopetegui debe elegir un sustituto para David Silva, que se tuvo que marchar de la concentración por problemas personales y con opciones serias para Marco Asensio.

Arriba, se perfila Diego Costa, suplente ante Alemania de un Rodrigo Moreno que dejó claro en Düsseldorf que no quiere ser un espectador de lujo en esa batalla por ser el delantero mundialista, mientras que atrás podría haber relevo en alguno de los laterales, con más opciones de inicio para Álvaro Odriozola en lugar de Dani Carvajal.

Argentina, por su parte, llega también con buen ánimo a este partido después de ganar el viernes en Manchester (Inglaterra) a Italia por 0-2, mostrando buen juego pese a jugar sin Leo Messi, aquejado de problemas musculares.

Todo hace indicar, por haber entrenado y por las palabras de su seleccionador en la víspera, que el '10' del FC Barcelona sí estará listo para este duelo ante España, al que seguramente Jorge Sampaoli da mucha más 'importancia' por ser una rival mucho más al alza actualmente que la 'Azzurra' y por estar en un Mundial que obsesiona a su hinchada.

Messi tendrá una buena prueba de demostrar su influencia en su selección, aunque le faltarán buenos socios arriba como Ángel di María, lesionado el viernes, o el Sergio 'Kun' Agüero, lesionado antes del amistoso, aunque aún le queda el 'Pipita' Higuaín, ansioso por no bajarse del tren que lleva al Mundial.

Respecto al choque contra Italia, Sampaoli podría introducir algunas novedades como el sevillista Mercado, Marcos Rojo o el veterano Javier Mascherano. Hace casi ocho años, los dos combinados se vieron las caras en Buenos Aires apenas dos meses después de que España hiciese historia en Sudáfrica y encajó un duro 4-1 con Messi en las filas rivales.

ALINEACIONES PROBABLES:

ESPAÑA: De Gea; Odriozola, Ramos, Piqué, Alba; Sául, Thiago; Iniesta, Asensio, Isco; y Diego Costa.

ARGENTINA: Romero; Mercado, Rojo, Otamendi, Bustos; Lo Celso Mascherano, Banega; Pavón, Messi; e Higuaín.

ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

ESTADIO: Wanda Metropolitano.

HORA: 21.30/Telecinco.