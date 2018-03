Un prestigioso entrenador da una lección magistral para padres con hijos deportistas que se hace viral

En las últimas semanas hemos asistido a hechos que dejan en muy mal lugar a algunos padres que acuden a ver los partidos de sus hijos. Generan actitudes violentas que muy poco tienen que ver con los valores del deporte. Ocurre en el fútbol, pero también en otras disciplinas. Pero también hay quien, desde su experiencia como padre y deportista, transmite el auténtico espíritu de fair-play. Uno de ellos es Frank Martin, prestigioso entrenador de baloncesto de la Universidad de Carolina del Sur. El técnico ha aprovechado una rueda de prensa para dar una auténtica lección magistral sobre cómo deben comportarse en la grada los padres de los niños que practican deporte. El vídeo se ha hecho viral.





Como no podía ser de otra forma, Frank Martin reprocha la actitud de algunos padres que se dedican a insultar y a criticar a árbitros, entrenadores e incluso los demás niños. "Soy el entrenador más expresivo que verás cuando juega mi equipo. Pero cuando voy a ver jugar a mis hijos no abucheo, no agito los brazos y no trato de entrenar a mis hijos. Con todo el respeto al resto de padres, probablemente sepa de baloncesto más que la mayoría de ellos. Pues me siento en la grada y no digo nada", explicó en la rueda de prensa.Es más, asegura que cuando sus hijos le preguntan cuestiones técnicas o tácticas, se niega a responderles y darles su punto de vista. Se limita a decirles que él es su padre, no su entrenador. "No le digo a mis hijos cómo tienen que jugar. Les digo: '¿Por qué me preguntáis a mí? Yo no os entreno. Hablad con vuestro entrenador. ¿No entiendes por qué no habéis jugado mejor? Habla con él. No soy tu entrenador, soy tu padre. ¿Alguien te falta el respeto? Vale, aquí estoy. ¿Fracasas? Vale, voy a ayudarte a levantarte. Pero no vengas a hablar del entrenamiento. No voy a criticar a una persona que está intentando ayudarte'".