Ronaldo: "Nadie se podrá comparar conmigo, nadie va a ser yo"

El atacante del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que "nadie se podrá comparar" con él y que ha visto a pocos jugadores con su "talento, dedicación, trabajo y ética futbolística", en el marco de un spot publicitario publicado en sus redes sociales.



"No he visto a mucha gente con mi talento, con mi dedicación, mi trabajo, mi ética futbolística... Nadie se podrá comparar conmigo, nadie va a ser Cristiano Ronaldo. Tú vas a ser tú y yo voy a ser yo", reflexiona.



En el anuncio de Nike colgado en el twitter del portugués el delantero también recorre su infancia y su sueño de "ser el mejor jugador del mundo", algo que empezó a "creer" posible en su llegada al Manchester United.



"De pequeño soñaba con ser el mejor jugador del mundo. Mis amigos me miraban como diciendo: "¿de qué estás hablando?". Jugaba para divertirme, pero pensaba que tenía potencial. Cuando empecé en el Manchester es cuando empecé a creer", explica.