Ultras del PSG intentan desestabilizar a los jugadores del Real Madrid

Al más puro estilo camorrista, aficionados ultras del PSG han intentado impedir el descanso de los jugadores del Real Madrid durante la madrugada de este martes, para tratar de desestabilizarlos de cara al decisivo partido de esta noche (20:45) horas.



Ya habían amenazado durante los últimos días y este martes han cumplido sus promesas. Se plantaron junto al Hotel du Collectioneur, junto al Arco del Triunfo, y poco antes de las 2 de la madrugada comenzaron a proferir cánticos y a lanzar petardos y bengalas con el propósito de molestar a los futbolistas y cuerpo técnico del Real Madrid.





At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. ?????? pic.twitter.com/CHxKycVQac