La foto finish hace a Iván Roade ganador de la Media Maratón tras entrar de la mano con Luis Miguel Sánchez

La foto finish ha hecho ganador este domingo de la Media Maratón Ciudad de Salamanca a Iván Roade -que se estrena en el palmarés masculino-, tras cruzar la línea de meta de la mano junto con Luis Miguel Sánchez, que se ha acabado colgando la 'plata' en la séptima edición de la Media charra, en la que se ha estrenado meta de llegada y salida (situadas en el paseo de la Estación y La Alamedilla, respectivamente). La pareja de atletas atravesó la línea de meta con un tiempo de 1:08.12. En tercera posición quedó clasificado el ganador de la pasada edición Javier Alves. "Felicito a Luismo, al final el triunfo lo ha decidido la foto finish, pero es que hemos entrado los dos juntos de la mano", apuntó el triunfador antes de analizar la carrera. "Hasta el kilómetro 10 hemos ido juntos el grupo cabecero y ahí lo he intentado. Me fui solo y dos kilómetros después él me ha cogido. Hemos ido a ritmo y hemos decidido ya entrar así", apuntó el ganador Iván Roade. Luis Miguel Sánchez, por su parte, dio más detalles del 'ajustado' final de carrera: "Le pregunté a Javi Alves si quería salir tras él cuando decidió escaparse, me dijo que no y lo intenté en solitario. En el kilómetro 12 lo he conseguido alcanzar, y decidimos ya entrar de esta manera tan bonita en la meta, que al final es lo que va a quedar".

Foto: MORGAN

En categoría femenina, Gema Martín recuperó el cetro de la Media y su tercer entorchado con un tiempo récord de 1:15:09. El podio en categoría femenina lo han completado Mercedes Pila y Mónica Gutiérrez. "La culpa la tiene Salamanca, me ha animado tanto que me he venido arriba: es increíble correr aquí, no se puede no cumplir con tu ciudad, he hecho la carrera entera con los pelos de punta", apuntó nada más cruzar la línea de meta la tres veces ganadora de la Media. "Este triunfo más que nada que te sirve de motivación durante unos meses, saber que el trabajo merece la pena", afirmó.

El público ha respondido en masa en una mañana que ha sorteado la luvia -tras el aguacero que ha caído de madrugada sobre Salamanca- sobre todo en la nueva línea de salida situada en el paseo de la Estación; para animar a los 2.600 corredores que han tomado parte de la séptima edición de la Media Maratón de Salamanca, que es techo de participación de la prueba. Con respecto a la nueva ubicación de las metas Gema Martín le dio el visto bueno tras haber batido el récord femenino: "A mí me parece bien estos cambios, son novedades y eso significa otro atractivo más".