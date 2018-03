Álvaro de Arriba acaba quinto en la final del Mundial de Birmingham

Álvaro de Arriba concluyó quinto en la final del Mundial en pista cubierta en Birmingham con un tiempo de 1:48.51. El fuerte ritmo impuesto en la última vuelta y el catarro que padece desde su llegada al Reino Unido 'asfixiaron' las esperanzas del salmantino de colgarse la medalla mundialista. Durante bastante tiempo fue 4º ya que los jueces descalificaron a Windle, que había terminado segundo, pero al final fue aceptada la reclamación del norteamericano.

"Desde que llegué al campeonato estoy enfermo y este sábado se me ha acumulado el tema de moco... en los 400 no podía ni respirar. Tengo que estar contento, he estado en una final del mundial, soy joven y tengo muchas oportunidades de cara al futuro... tenemos que seguir trabajando", apuntó el salmantino nada más concluir la prueba.

El oro fue para el gran favorito, el polaco, Kszczot; mientras que Windle terminó recibiendo la plata y Saúl Ordóñez logró una histórica medalla de bronce.