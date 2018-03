Álvaro de Arriba se mete a lo grande en la final del Mundial

Álvaro de Arriba se metió este viernes en la final del Mundial de Birmingham en Pista Cubierta en los 800 metros a lo grande. El atleta salmantino dio una lección táctica: supo nadar y guardar la ropa durante los primeros 600 metros, para en los 200 últimos dar un hachazo a la carrera con un cambio de ritmo explosivo que le llevó de la ´cola´ de la semifinal a la primera plaza. El atleta entrenado por Juan Carlos Fuentes firmó una marca de 1:45.44.

Tras la prueba el atleta charro destacó su "control sobre los ritmos de paso": "Me esperaba una carrera en 1:46 largo y me ha sorprendido lo rápida que ha sido la semifinal; aunque la tenía controlada porque esos ritmos de paso eran buenos y tenía claro que iban a ´pinchar´ al final, por eso aposté por una última vuelta fuerte". El atleta de La Fuente reconoció tras meterse en la final del Mundial estar aquejado por un resfriado; que le ha lastado las dos últimas jornadas, pero que no le ha impedido entrar por la puerta grande en la final, que se disputará este sábado a las 20:35 horas.

También estará en la final el otro representante español Saúl Ordóñez, que en el pasado defendió los colores del Caja Rural-Atlético Salamanca.