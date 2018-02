El Ecubus logra maquillar la derrota ante el Pinto (26-21)

El BM Salamanca no consiguió puntuar en su visita ante el BM Pinto en Madrid (26-21). El equipo salmantino tenía ante sí una tarea muy complicada, que no era otra que lograr otro triunfo épico en uno de los feudos más complicados de toda la categoría. El conjunto madrileño se mostró muy sólido en todos los aspectos del juego desde el primer momento y puso en serios aprietos al BM Salamanca.

El partido comenzó con el BM Pinto dominando en el marcador, una tónica que se iba a repetir a lo largo de los 60 minutos de juego. El conjunto dirigido por Alberto Martín, que continuaba arrastrando las bajas del duelo ante el Cronistar Oviedo en el Río Tormes, no quería perderle la cara al partido, pero iba a remolque en todas las acciones. El BM Pinto iba un punto por encima de los ´hombres de negro´ y consiguieron una sólida renta ante el cuadro charro. Sin embargo, el BM Salamanca no dio su brazo a torcer y se lanzó en tromba a por el choque. Sin embargo, no logró ponerse por delante en el marcador, pero se marchó 10-7 al descanso.

Tras la reanudación, el BM Pinto pisó el acelerador y comenzó a dejar atrás a los de Alberto Martín en el tanteador. Sin embargo, el BM Salamanca logró maquillar una derrota que podía haber sido mucho más dura, pero que finalmente consiguieron arreglar en la medida de lo posible. Con esta derrota, el Ecubus se mantiene en la zona tranquila de la clasificación, pero encadena tres partidos seguidos sin conocer la victoria. La próxima semana, el BM Salamanca vueve a casa ante Cafés Toscaf.