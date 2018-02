El City de Guardiola, eliminado de la Copa ante un Tercera

El Manchester City ha caído (1-0) ante el Wigan Athletic, equipo que milita en la tercera división inglesa, en los octavos de final de la FA Cup, un encuentro en el que los de Pep Guardiola se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Fabian Delph antes del descanso y en el que no supieron materializar las múltiples ocasiones que dispusieron en la primera parte.



Los 'citizen' fueron muy superiores a su rival en los primeros 45 minutos. Sergio Agüero, Fernandinho y el alemán Gundogan tuvieron las mejores oportunidades para adelantar al City en el electrónico. Christian Walton, guardameta de los 'latics' se mostró muy seguro llevando a cabo paradas de mérito. Los locales tuvieron su mejor ocasión por medio de Will Grigg, que erró un mano a mano ante Claudio Bravo.



La pólvora mojada en ataque no fue la única mala noticia para los pupilos de Guardiola en la primera mitad. Al borde del descanso, Delph fue expulsado por una dura entrada. Con un hombre menos, el Manchester City no llegó con tanta claridad a portería rival, aunque el argentino Agüero siguió inquietando a la zaga local. A falta de diez minutos, Grigg llevó el delirio a la grada enviando a la red un balón con una fantástica definición.



La derrota deja fuera al Manchester City de la FA Cup, competición que lleva sin ganar desde 2011. El rival en cuartos de final de los de Paul Cook será el Southampton.



A la conclusión del partido, el técnico catalán mantuvo un encontronazo con el técnico rival y con el árbitro.





El City cae en Fa Cup contra el Wigan (League One). Esto ha pasado en el túnel. Guardiola encarándose con el entrenador rival y el árbitro pic.twitter.com/GqoRZkNlMy — Antonio Fuentes (@_antoniofuentes) 19 de febrero de 2018