El Real Madrid se muestra letal ante el Betis (3-5)

El Real Madrid tiró de épica para remontar (3-5) al Real Betis en un vertiginoso encuentro, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander, en el que el equipo dirigido por Zinedine Zidane tuvo que levantar un 2-1 en contra en el segundo tiempo ante un equipo local liderado por Joaquín, que rozó el sobresaliente en la primera parte ante un equipo merengue de menos a más.

Con el cambio de tiempo, el conjunto blanco reaccionó de manera destacada para no perder más puntos con el FC Barcelona y seguir en la lucha por la Liga. El Betis se mostró valiente, llegando a ponerse por delante en el marcador; sin embargo, el segundo tiempo decidió el partido con la reacción merengue.

En el inicio del partido, el equipo blanco salió a por todas, mientras que el Betis esperó a algún error de los de Zidane sin resultado. En el minuto 11, un rechace de Adán a un disparo de Cristiano Ronaldo lo aprovechó Asensio para cabecear y anotar el primer tanto del encuentro.

Tras una pequeña reacción verdiblanca, el Real Madrid tomó el control del partido. A base de tener la posesión y un buen funcionamiento del centro del campo y las bandas, el equipo madridista fue mejorando conforme iba avanzando la primera mitad.

El Betis, por su parte, también apostó por la posesión como clave para hacer daño al rival. El equipo de Quique Setién, además, realizó una buena presión, que aprovechó para empezar a hacer aproximaciones a la portería de Keylor Navas, poniendo en aprietos a la defensa del cuadro merengue. Un ejemplo fue una gran ocasión de Loren, en la que el joven delantero bético se quedó a centímetros de empatar el enfrentamiento. Una de las peores noticias para Zidane en el primer tiempo fue la lesión de Marcelo, que fue sustituido por Theo Hernández pasado el ecuador del primer acto.

Por otro lado, el Real Madrid en ataque se mostró agresivo e intenso a la hora de presionar. Sin embargo, en defensa no había tal grado de intensidad y el Betis se estaba aprovechando, lo que pudo costar más de un disgusto, como un lanzamiento de Joaquín que obligó a Navas a intervenir para evitar el tanto verdiblanco. A pesar de la parada, el cuadro local seguía controlando el partido y la remontada no se hizo esperar.

Así, en el minuto 33, un centro del extremo portuense lo terminó rematando Mandi, que anotó su primera diana de la temporada en LaLiga Santander, y puso contra las cuerdas a un equipo visitante descentrado en defensa, y que en ataque se desactivó en los minutos anteriores al tanto bético. Apenas tres minutos después, una gran jugada de Joaquín, culminó en el pase del gaditano a Junior, cuyo remate no acertó a despejar Nacho, quien anotó un tanto en propia puerta, dando ventaja al equipo sevillano.

REACCIÓN INMEDIATA DEL MADRID

En la reanudación, el cuadro madrileño se volcó para intentar igualar el partido. En los primeros compases, los jugadores del Real Madrid se mostraron muy agresivos, con una presión asfixiante para la defensa bética y generando ocasiones de gol.

En el minuto 50, un saque de esquina culminó en un testarazo imparable de Sergio Ramos que puso el 2-2 en el Benito Villamarín y oxigenó al equipo blanco para la segunda parte. Ramos, que no tuvo oposición en el remate, ayudó a su equipo cuando más lo necesitaba en Sevilla, consiguió su segundo tanto en LaLiga Santander esta campaña.

El gol del capitán generó una reacción inmediata, que empezó a causar grandes ocasiones, como una de Bale que detuvo Adán de forma providencial. El Betis, por su parte, se mostró completamente distinto a cómo acabó la primera parte. Mientras los de Zidane seguían generando ocasiones, el cuadro de Setién luchaba por conservar el empate en el marcador.

En el minuto 58, una jugada colectiva madridista terminó en el tercer tanto blanco, obra de Marco Asensio. El jugador mallorquín anotó a placer un pase de Carvajal y subió el 2-3 al electrónico del Benito Villamarín, helado por la remontada blanca. Con este tanto, el Real Madrid consiguió su gol 6.000 en el Campeonato Nacional de Liga.

El culmen del dominio madridista llegó en el minuto 65, cuando Cristiano Ronaldo anotó el cuarto tanto del equipo de Zidane tras una jugada en la que, tras un recorte a la defensa bética, disparó de forma imparable a Adán.

El cuadro andaluz despertó después de la remontada madridista, y volvió a acercarse con peligro hacia el área del Real Madrid. De hecho, en el minuto 84, Sergio León recortó distancias al anotar el tercer tanto del Betis, pero no fue suficiente para evitar un nuevo triunfo madridista. Benzema, recién ingresado en el campo, anotó el quinto y liquidó un duelo 'loco'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - REAL MADRID, 5 (2-1 al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Adán; Barragán, Mandi, Amat (Javi García, min.75), Bartra, Junior; Guardado (Sergio León, min.81), Fabián, Joaquín; Loren y Boudebouz (Tello, min.81).

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo (Theo, min.29); Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio; Bale (Isco, min.72) y Cristiano Ronaldo (Benzema, min.88).

--GOLES:

0-1, min.11. Marco Asensio.

1-1, min.33. Mandi.

2-1, min.36. Nacho (pp).

2-2, min.50. Ramos.

2-3, min.58. Asensio.

2-4, min.65. Cristiano Ronaldo.

3-4, min.84. Sergio León.

3-5, min.90. Benzema.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Barragán, Junior y Loren por parte del Betis y a Carvajal, Ramos, Bale, Casemiro y Kovacic por parte del Real Madrid.

--ESTADIO: Benito Villamarín. 53.486 espectadores.