Las mejores promesas del atletismo se citan este fin de semana en Salamanca

El director general de la Real Federación Española de Atletismo [José Luis de Carlos] desembarcó en Salamanca con las cifras bajo el brazo: "Seis mil personas pasarán por Salamanca en los dos Nacionales que se van a celebrar entre febrero y marzo. La relación que tiene Salamanca con el atletismo es de ida y vuelta; tenemos beneficio los dos". A saber: el Campeonato de España sub 23 y el de categoría Máster. El de promesas será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los Nacionales este tercer curso de competición en la pista cubierta ´Carlos Gil Pérez´. Lo hará este fin de semana [10 y 11 de febrero] con medio millar de atletas. "La Federación tiene estimado que a estos atletas les acompañan 1,8 personas", redondeó las cifras Enrique Sánchez-Guijo [concejal del ramo]. Gerardo García, presidente de la Federación de Castilla y León de atletismo ahondó en el apartado deportivo: "Salamanca tiene opción de podio en este Nacional sub 23 con Antonio García, del Caja Rural-Atlético Salamanca, en los 60 metros vallas". El Nacional sub 23 ["Antes llamados promesas", se apuntó] se dividirá en tres jornadas: el sábado mañana de 10:00 horas -el Pentatlón hará las veces de pistoletazo de salida al Nacional- a 14:30 horas; el mismo sábado por la tarde con otras cuatro horas ininterrumpidas de competición desde las 16:15 horas hasta las 20:00 horas. Mientras que el domingo la jornada se concentra entre las 10:00 horas y las 13:40 con la disputa de las finales. "Tenemos muchas esperanzas puestas en este Nacional no solo por ser los atletas del futuro, sino porque además se pueden lograr mínimas para Birmingham".

Como complemento al Nacional, la pista cubierta ´Carlos Gil Pérez´ acogerá el regional de clubes infantil y cadete. En el que también está previsto que participen un total de 500 atletas. Y en el que el Caja Rural-Atlético Salamanca hará las veces de anfitrión en la categoría cadete, tanto en masculino como en femenino.