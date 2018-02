El Macotera, campeón de Castilla y León absoluto de campo a través

El Macotera Persianas Ruano sigue con sus grandes actuaciones y ayer se proclamó en Valladolid campeón de Castilla y León por equipos en categoría absoluta, sacando el billete para estar el 25 de febrero en Gijón en el Nacional de clubes.

También estará allí en la categoría sub 18 femenina el Caja Rural-Atlético Salamanca gracias a su quinta posición, mientras que el Ciudad de Peñaranda tendrá que esperar tras haber sido séptimo. En el mismo caso está el Atlético Salamanca sub 16 femenino que terminó también séptimo.

En Gijón también estarán numerosos atletas con sus clubes, como Ángel Galán, Jaime Blázquez y Carlos Montalvo con el Vino de Toro sub 16, Jesús Galache y Alejandro González con el mismo club pero en absoluto, Carla Fraile y Eva Sánchez con el Valladolid sub 16, Andrea Gutiérrez, Carla García y Adriana López con el Valladolid sub 18, y Ana Pérez y Ane Corrionero con el Valladolid sub 20.

Por su parte, hubo grandes actuaciones individuales que harán que las selecciones de Castilla y León cuenten con salmantinos para el Campeonato de España de cross del 11 de marzo en Mérida: Dani Sanz o Juan Bueno en absoluto, José García en sub 23 o Ana María Cortés en sub 23. Suya fue la mejor clasificación, quinta, como la que lo