Zidane: "Confío en mi plantilla ciegamente, esto no está terminado"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha afirmado que confía "ciegamente" en sus jugadores a pesar de la eliminación copera y de marchar a 19 puntos del líder en LaLiga Santander, y ha asegurado que la competición doméstica "no" está "sentenciada", además de apelar a mantener la "concentración del minuto 1 al 90" en el partido de este sábado ante el Levante en el Ciutat de València (20.45 horas).

"Estamos juntos, es un momento complicado. Siempre he notado a los jugadores concentrados y metidos, incluso cuando hemos tenido momentos difíciles. Algunos pueden opinar que he hecho eso para no tener problemas, pero confío sólo en mi plantilla ciegamente. Lo noto, lo vivo; confío mucho en mi plantilla, y ella me lo devuelve. Ellos están luchando, saben esto no está terminado, están ahí", declaró en la rueda de prensa previa.

Por ello, el técnico francés señaló que lo vital es volver a tener "confianza", algo en lo que han avanzado tras ganar en Mestalla (1-4). "Los jugadores saben que tenemos que recuperar nuestra confianza en los partidos de Liga, pero no pensando en la victoria, sino pensando en lo que hacemos en el campo. Nos equivocamos si pensamos sólo en el partido de 'Champions'. Tenemos que terminar LaLiga lo más alto posible, pensando que no está terminada", subrayó.

"Tenemos que pensar en positivo; no miro el pasado, miro el último partido, que ganamos en Valencia 1-4. Tenemos un partido para demostrar que queremos más", añadió el exfutbolista.

Así, Zidane apeló a concentrarse en el partido del sábado ante el Levante en el Ciutat de València y dejar de lado de momento la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. "Nosotros estamos pensando en el partido de mañana, que es lo que nos importa", dijo. "Cada partido tiene su historia, es otro partido importante. Lo que queremos es estar listos, y lo estamos, porque hicimos una buena semana de entrenamientos. Confianza, para nada", añadió.

En otro orden de cosas, reconoció que esta ha sido "una semana perfecta" porque han tenido tiempo para "trabajar y pensar". "Cuando tienes una semana larga, es momento para echar gasolina y trabajar. El primer año tuvimos tres semanas para trabajar y lo hicimos muy bien. Un poco de fuerza, de resistencia...", reiteró.

Además, tiene claro que lo prioritario será mantener la "intensidad" y la "concentración" durante los partidos. "(Debemos mantener) La concentración del minuto 1 al 90. Físicamente estamos bien, defensivamente estamos bien, en cada cosa estamos mejorando, pero lo que me importa es la concentración", recalcó.

"Cualquier partido se trabaja en todos los aspectos. Lo más importante desde ahora es ganar en intensidad, en resistencia, en repetir lo que hacemos...", continuó Zidane sobre el actual momento del equipo.