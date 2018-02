El Barcelona supera por la mínima al Valencia y toma ventaja (1-0)

El FC Barcelona ha ganado este jueves al Valencia CF en el Camp Nou (1-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y toma una ligera ventaja que deberá defender la semana que viene en Mestalla, que decidirá y a buen seguro será una caldera en busca de la remontada del gol de Luis Suárez, mínimo premio para un Barça que buscó más la portería rival.

Una buena jugada por la izquierda con Jordi Alba y Leo Messi, el director de orquesta, con centro bombeado del argentino tras caracolear, terminó con un potente remate de cabeza de Luis Suárez en el segundo palo, que marcó pese al intento de despeje de Gayà. Ese gol, el único de una noche de pocas aventuras, aventaja lo mínimo a los blaugranas y deja todo muy abierto.

El Valencia CF tuvo una oportunidad en el descuento, por vía de Santi Mina, pero su cabezazo forzado no vio ni portería. Pocas más tuvo previamente un Valencia muy serio que encajó el gol justo en los pocos minutos en que renunció a encerrarse atrás con el cerrojo. El Barça vio luz verde en ese momento con más espacios en la defensa 'che' y marcó, y pese a que lo siguió intentando no pudo ampliar el margen.

La subida de líneas y una mayor vocación ofensiva del Valencia CF tras el descanso cambió el partido. De una primera parte casi sin ocasiones, no por lo menos claras, con los valencianistas encerrados atrás y el Barça jugando al frontón, bien abierto, se pasó a un segundo tiempo con más idas y venidas donde los blaugranas tuvieron que luchar por la posesión.

Fue sobre todo en el primer cuarto de hora de la reanudación que el equipo de Marcelino intentó acercarse a la portería defendida por Jasper Cillessen, que sólo tuvo que intervenir ante un disparo lejano, peligroso, de Dani Parejo. El Barça aprovechó la coyuntura, pasado el peor momento, para volver a recuperar el esférico y atacar a un Valencia algo más abierto y cansado.

Avisó un activo Leo Messi, amo y señor de su equipo y dirigiendo el 'cotarro' pese a la presencia de Andrés Iniesta y del refresco de Philippe Coutinho. Juntos los tres, con gran toque y creación, el Barça fue apretando atrás a su rival para, tras varias ocasiones, ver portería. El Valencia no reaccionó bien a un gol que les dejaba en situación precaria, aunque para nada imposible pensando en la vuelta en Mestalla.

Valverde metió a Paulinho para buscar su poderosa llegada desde segunda línea, buscando un segundo gol que se resistió. Y es que el Valencia volvió a optar por defender el resultado intentando pescar a la contra, pero el Barça no lo permitió al estar atentos tras las pocas pérdidas de balón que tuvo. Por contra, tanto Coutinho como Paco Alcácer, que también entró de refresco, tuvieron sus oportunidades desde lejos.

Cillessen dio el susto a los pocos aficionados que se acercaron al Camp Nou, con algo más de la mitad de su aforo, saliendo de su portería y apurando en una carrera con Santi Mina, mucho más fresco y rápido pero que finalmente no pudo superar al holandés. El gol de Suárez cerró un partido de ida igualado, con dos conjuntos precavidos que no se atrevieron a darlo todo pensando en Mestalla, que decidirá al segundo finalista de la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - VALENCIA CF, 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Aleix Vidal (Coutinho, min.58), Rakitic (Paulinho, min.68), Busquets, Iniesta (Alcácer, min.73); Messi y Luis Suárez.

VALENCIA CF: Jaume; Montoya, Gabriel Paulista, Vezo, Gayà; Carlos Soler (Ferran Torres, min.76), Parejo, Coquelin, Andreas Pereira (Maksimovic, descanso); Rodrigo (Mina, min.81) y Vietto.

--GOLES.

1-0. Min.67, Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Sergi Roberto (min.35) en el FC Barcelona y a Andreas Pereira (min.40), Vietto (min.51), Carlos Soler (min53) en el Valencia CF.

--ESTADIO: Camp Nou, 50.959 espectadores.